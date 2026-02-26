Элвиса Пресли знают по всему миру, и его песни продолжают звучать и напеваться до сих пор.

На протяжении всей своей карьеры великий музыкант Элвис Пресли никогда не покидал пределы Соединенных Штатов. Он не посетил ни одной страны Европы, ни Советский Союз.

Причина заключается в менеджере Пресли, известном как полковник Том Паркер. На самом деле его звали Андреас Корнелиус ван Кейк. Этот человек родом из Нидерландов, и в возрасте 18 лет он сбежал в Америку, чтобы избежать уголовной ответственности. Поэтому всю свою жизнь он скрывал свое истинное происхождение и представлялся как Том Паркер.

Менеджер не мог покинуть США, и именно поэтому он был против того, чтобы Пресли уезжал за границу. Хотя музыкант мечтал посетить Японию и Австралию, но никакие уговоры не помогли, и эти мечты так и остались неосуществленными.

За все годы своей карьеры Элвис смог выехать лишь в одну страну — Канаду. Он выступал там дважды, в то время как Паркер оставался в США, хотя мог бы посетить дружественную Канаду.

Из-за ограничений, наложенных Паркером, Пресли не смог стать поистине мировой звездой, что, соответственно, сказалось на его возможностях заработка за пределами Америки. Что касается Советского Союза, то вряд ли музыкант смог бы там выступить, учитывая политическую ситуацию между США и СССР в то время.