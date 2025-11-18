Меню
Киноафиша Статьи Почему в сериале «Химкинские ведьмы» ведьмы именно химкинские, а не московские, лесные или какие-нибудь еще?

18 ноября 2025 18:37
Кадры из сериала «Химкинские ведьмы»

Случайность, ирония или скрытый смысл авторов?

Почему ведьмы — именно химкинские? Почему не «ведьмы из Люберец», не «тульские», не «соседки с тёмной силой», а именно то самое название, которое теперь знает каждый, кто включил сериал «Химкинские ведьмы»?

Премьеру ждали без особых надежд, а по факту — получили хит, который разошёлся по соцсетям быстрее любого мистического триллера.

Как всё закрутилось

Сюжет у сериала почти дерзкий: три подруги из Химок годами наживались на липовых обрядах, изображали медиумов и делали бизнес на доверчивых клиентах. И вдруг — встреча с реальной ведьмой.

Одним взмахом та раздаёт им дары: Марина слышит мысли, Света видит будущее, Оля говорит с призраками. Но дар оказывается проклятьем: способности вмешиваются в личную жизнь, рушат привычный быт и выставляют девушек в нелепом свете.

Почему именно химкинские

И вот здесь разгадка. Творцы намеренно выбрали самые обычные, земные Химки — место без мифологии, легенд и «мистического флёра». Магия, помещённая в пространство супермаркетов, парковок и панелек, смотрится ярче, контрастнее, смешнее.

Не сказочные долины, не древние леса — а город, где магия выглядит как сбой системы. Ведьмы — химкинские, потому что чудо пришло туда, где ему вообще не положено появляться.

Что говорят зрители

Комментарии уже пестрят восторгом:

«Как если бы “Зачарованные” связались с криминалом — смотрю с удовольствием», «При просмотре просто отдыхаю душой», «Не собиралась включать, но затянуло мгновенно».

А всё потому, что в «Химкинских ведьмах» магия впервые стала по-домашнему близкой — и от этого только интереснее.

Фото: Кадры из сериала «Химкинские ведьмы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
