Почему кровопийцы в «Дневниках вампира» так сильно боялись вербены: все началось еще с Эстер Майклсон

25 октября 2025 22:00
Кадр из сериала «Дневники вампира»

Как и везде в Мистик-Фоллс, здесь была замешена магия.

Никаких крестов и святой воды — в мире «Дневников вампира» страшнее всего для кровососов была… трава. Самая обычная вербена, растущая у подножия Белого дуба, могла свалить даже Первородного.

Когда ведьма Эстер создала первых вампиров, природа ответила симметрично — породила ядовитое растение, чтобы хоть как-то сдерживать бессмертных. С тех пор вербена стала главным оружием Мистик-Фоллс.

Что делает вербена с вампирами

Для вампиров это яд во всех смыслах. Прикосновение обжигает кожу, глоток вызывает судороги и слабость, а даже капля в воде может лишить сил. Её добавляли в напитки, мази и ловушки — и всё это работало.

Но самое главное: вербена лишала вампиров способности принуждать. Если человек носил её — в ожерелье, браслете или даже в духах, — ни один вампир не мог заглянуть ему в глаза и подчинить себе.

Как вампиры пытались привыкнуть

Кэтрин Пирс не из тех, кто сдаётся. За полтора века она приучила свой организм к микродозам вербены — и стала почти невосприимчива. Позже тот же трюк освоили Стефан, Дэймон и Кэролайн, чтобы Первородные не могли управлять ими.

Особый случай — Энзо. В Обществе Августина его годами кололи вербеной, и боль превратилась в иммунитет. Потом он спокойно дышал её парами, пока другие падали без сознания.

Вербена в быту Мистик-Фоллс

Для жителей города это была не просто трава, а страховка от внезапных «гостей». Дженна пользовалась духами с вербеной, Мэтт Донован подсыпал её в кофе, а мэр Хопкинс добавлял её в водопровод, чтобы отпугнуть вампиров.

Елена носила ожерелье, Джереми — браслет, Аларик пил настой, а Кэролайн после обращения вынужденно сняла украшение: вербена буквально жгла кожу.

Почему всё так запутано

Создатели сериала сами запутались в правилах. В одном эпизоде вербена обрушивала вампира на пол, в другом — почти не действовала. Даже Общество Августина умудрилось использовать её в виде аэрозоля.

Но одно оставалось неизменным: если на тебе вербена, ты свободен. Это был маленький амулет против вечной силы. И в мире, где бессмертие — проклятье, вербена напоминала: у природы всегда остаётся последний ход.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Дневники вампира»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
