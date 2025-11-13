Почему Вачовски пошли ва-банк: как «Матрица 2» и «Матрица 3» вышли в один год и чуть не разорили студию

Феномен, которого больше не повторяли: две «Матрицы», один год и самая рискованная стратегия Warner Bros.

Когда в 2003 году в кинотеатрах почти подряд вышли «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», зрители не сразу поняли — что это, гениальный маркетинговый ход или чистое безумие?

Голливуд тогда не знал таких примеров: между двумя фильмами-блокбастерами с гигантскими бюджетами прошло всего полгода.

Один фильм, разделённый надвое

Вачовски с самого начала задумывали продолжения как одно произведение. «Перезагрузка» и «Революция» снимались одновременно — со сквозными актёрами, единой историей и общей съёмочной командой.

Разделение случилось только из-за хронометража и финансовых расчётов: студия Warner Bros. решила сделать из одной истории два релиза, чтобы окупить вложения.

Так появился рискованный план — выпустить оба фильма в один год, сопровождая их масштабной рекламной кампанией и сопутствующими проектами.

«Матрица» превратилась в медиавселенную

2003-й стал пиком амбиций Вачовски. Одновременно с двумя фильмами вышли видеоигра «Enter the Matrix», сборник короткометражек «Аниматрица» и комиксы, раскрывающие сюжетные детали.

Всё это было взаимосвязано: в игре появлялись сцены, снятые специально на тех же площадках, а некоторые эпизоды напрямую вели к событиям «Перезагрузки».

Для зрителя это было новым форматом — единая история, развернутая сразу в нескольких медиа.

Риск, который не полностью оправдался

Премьера «Революции» стала событием мирового масштаба: показ начался одновременно в сотне стран, ровно в 14:00 по Гринвичу. Но успех оказался неоднозначным.

«Перезагрузка» собрала рекордные 740 миллионов долларов и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R, а вот «Революция» принесла почти вдвое меньше — 427 миллионов.

Критики отмечали усталость зрителя и эффект перенасыщения. Warner Bros. отбила затраты, но на грани провала — две «Матрицы» подряд оказались испытанием даже для самой влиятельной студии Голливуда.

И всё же — революция состоялась

Проект Вачовски стал первым примером современного франчайзинга: синхронный релиз фильмов, видеоигр и анимации опередил своё время. В 2003 году они сделали то, что Marvel и Disney начали воплощать лишь десятилетие спустя.

Так что риск Вачовски окупился — пусть и не деньгами, а влиянием. «Матрица» доказала: кино может быть не просто фильмом, а целым миром.

Также прочитайте: Неужели Нео стал угрозой? В кого в итоге он превратился? Настоящий финал Избранного из «Матрицы»