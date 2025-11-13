Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Вачовски пошли ва-банк: как «Матрица 2» и «Матрица 3» вышли в один год и чуть не разорили студию

Почему Вачовски пошли ва-банк: как «Матрица 2» и «Матрица 3» вышли в один год и чуть не разорили студию

13 ноября 2025 17:00
«Матрица»

Феномен, которого больше не повторяли: две «Матрицы», один год и самая рискованная стратегия Warner Bros.

Когда в 2003 году в кинотеатрах почти подряд вышли «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», зрители не сразу поняли — что это, гениальный маркетинговый ход или чистое безумие?

Голливуд тогда не знал таких примеров: между двумя фильмами-блокбастерами с гигантскими бюджетами прошло всего полгода.

Один фильм, разделённый надвое

Вачовски с самого начала задумывали продолжения как одно произведение. «Перезагрузка» и «Революция» снимались одновременно — со сквозными актёрами, единой историей и общей съёмочной командой.

Разделение случилось только из-за хронометража и финансовых расчётов: студия Warner Bros. решила сделать из одной истории два релиза, чтобы окупить вложения.

Так появился рискованный план — выпустить оба фильма в один год, сопровождая их масштабной рекламной кампанией и сопутствующими проектами.

«Матрица» превратилась в медиавселенную

2003-й стал пиком амбиций Вачовски. Одновременно с двумя фильмами вышли видеоигра «Enter the Matrix», сборник короткометражек «Аниматрица» и комиксы, раскрывающие сюжетные детали.

Всё это было взаимосвязано: в игре появлялись сцены, снятые специально на тех же площадках, а некоторые эпизоды напрямую вели к событиям «Перезагрузки».

Для зрителя это было новым форматом — единая история, развернутая сразу в нескольких медиа.

Риск, который не полностью оправдался

Премьера «Революции» стала событием мирового масштаба: показ начался одновременно в сотне стран, ровно в 14:00 по Гринвичу. Но успех оказался неоднозначным.

«Перезагрузка» собрала рекордные 740 миллионов долларов и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R, а вот «Революция» принесла почти вдвое меньше — 427 миллионов.

Критики отмечали усталость зрителя и эффект перенасыщения. Warner Bros. отбила затраты, но на грани провала — две «Матрицы» подряд оказались испытанием даже для самой влиятельной студии Голливуда.

И всё же — революция состоялась

Проект Вачовски стал первым примером современного франчайзинга: синхронный релиз фильмов, видеоигр и анимации опередил своё время. В 2003 году они сделали то, что Marvel и Disney начали воплощать лишь десятилетие спустя.

Так что риск Вачовски окупился — пусть и не деньгами, а влиянием. «Матрица» доказала: кино может быть не просто фильмом, а целым миром.

Также прочитайте: Неужели Нео стал угрозой? В кого в итоге он превратился? Настоящий финал Избранного из «Матрицы»

Фото: Кадр из фильма «Матрица»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Один из главных релизов 2025 года: «Алиса в стране чудес» покорила людские сердца и топы — как так вышло? Один из главных релизов 2025 года: «Алиса в стране чудес» покорила людские сердца и топы — как так вышло? Читать дальше 14 ноября 2025
Не просто космос: Collider назвал лучшие фантастические фильмы века — и у «Матрицы» серьезная конкуренция Не просто космос: Collider назвал лучшие фантастические фильмы века — и у «Матрицы» серьезная конкуренция Читать дальше 14 ноября 2025
Сколько лет Киану Ривзу в каждой «Матрице» и почему фанаты шутят, что он бессмертен Сколько лет Киану Ривзу в каждой «Матрице» и почему фанаты шутят, что он бессмертен Читать дальше 14 ноября 2025
Годами фанаты «Матрицы» пытались разгадать легендарный зеленый код: ответ был куда проще, чем казалось Годами фанаты «Матрицы» пытались разгадать легендарный зеленый код: ответ был куда проще, чем казалось Читать дальше 13 ноября 2025
Имя Тринити в «Матрице» долгие годы скрывало в себе тайный смысл: не просто случайный набор букв Имя Тринити в «Матрице» долгие годы скрывало в себе тайный смысл: не просто случайный набор букв Читать дальше 13 ноября 2025
Что на самом деле было написано над дверью у Пифии — и почему это меняет смысл «Матрицы»? Что на самом деле было написано над дверью у Пифии — и почему это меняет смысл «Матрицы»? Читать дальше 13 ноября 2025
Почему Пифия сказала Нео, что он не Избранный — и как этот обман перевернул весь сюжет «Матрицы» Почему Пифия сказала Нео, что он не Избранный — и как этот обман перевернул весь сюжет «Матрицы» Читать дальше 13 ноября 2025
За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала» За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала» Читать дальше 12 ноября 2025
Исакова, Кологривый и Фоменко попали в «Дыру»: стартовали съемки комедии об ограблении в театре — премьера ожидается в 2026 году (фото) Исакова, Кологривый и Фоменко попали в «Дыру»: стартовали съемки комедии об ограблении в театре — премьера ожидается в 2026 году (фото) Читать дальше 12 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше