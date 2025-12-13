Почему в «Трех котах» говорят «миу-миу-миу-миу», а не «мяу»: есть точное объяснение — а ведь дети повторяют это бесконечно (бедные родители)

И, кстати, миу надо повторить именно 4 раза, а не 3. Это важно.

Пока в кинотеатрах идет полнометражный мультфильм «Три кота. Путешествие во времени», у родителей и детей снова всплыл старый, но упрямый вопрос. Почему Коржик, Карамелька и Компот дружно кричат «миу-миу», а не привычное кошачье «мяу». Ответ у этой странности есть — и он куда продуманнее, чем кажется.

Откуда взялось «миу-миу»

В самом начале над сериалом работали всего два человека — сценарист Дмитрий Высоцкий и режиссер Дарина Шмидт, известная по «Лунтику». Они вдвоем придумывали сюжеты и характеры, и именно тогда родился фирменный жест котят: они берутся за руки и выкрикивают общий возглас. Шмидт хотела, чтобы у героев появился момент единства, а звук стал его продолжением.

Почему не «мяу»

Высоцкий объяснял это предельно просто и честно:

«Именно „миу”, не „мяу”, потому что в „мяу” открытое „а”, оно не такое энергичное. Кстати, многие СМИ пишут „миу-миу-миу” — три „миу”. Хотя их, ребята, четыре. Это поэтическая строфа, ей ритмически необходимо четвертое „миу” для финала».

Так «миу-миу-миу-миу» стало не просто звуком, а ритмом, который легко запоминается и цепляется к памяти.

Эффект, которого не ждали

Со временем возглас вышел за пределы экрана. Продюсеры признавались, что родители массово жалуются: дети повторяют его бесконечно. Андрей Сикорский шутил, что фраза буквально сводит взрослых с ума.

Позже сценарная команда расширилась, появились новые авторы и идеи, но «миу-миу-миу-миу» осталось. Сегодня это уже не просто реплика, а узнаваемый код сериала — такой же, как сами три кота. И в полнометражном фильме он звучит ровно так, как задумывался с самого начала.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке.