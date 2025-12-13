Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему в «Трех котах» говорят «миу-миу-миу-миу», а не «мяу»: есть точное объяснение — а ведь дети повторяют это бесконечно (бедные родители)

Почему в «Трех котах» говорят «миу-миу-миу-миу», а не «мяу»: есть точное объяснение — а ведь дети повторяют это бесконечно (бедные родители)

13 декабря 2025 16:11
Кадр из мультсериала «Три кота»

И, кстати, миу надо повторить именно 4 раза, а не 3. Это важно.

Пока в кинотеатрах идет полнометражный мультфильм «Три кота. Путешествие во времени», у родителей и детей снова всплыл старый, но упрямый вопрос. Почему Коржик, Карамелька и Компот дружно кричат «миу-миу», а не привычное кошачье «мяу». Ответ у этой странности есть — и он куда продуманнее, чем кажется.

Откуда взялось «миу-миу»

В самом начале над сериалом работали всего два человека — сценарист Дмитрий Высоцкий и режиссер Дарина Шмидт, известная по «Лунтику». Они вдвоем придумывали сюжеты и характеры, и именно тогда родился фирменный жест котят: они берутся за руки и выкрикивают общий возглас. Шмидт хотела, чтобы у героев появился момент единства, а звук стал его продолжением.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Почему не «мяу»

Высоцкий объяснял это предельно просто и честно:

«Именно „миу”, не „мяу”, потому что в „мяу” открытое „а”, оно не такое энергичное. Кстати, многие СМИ пишут „миу-миу-миу” — три „миу”. Хотя их, ребята, четыре. Это поэтическая строфа, ей ритмически необходимо четвертое „миу” для финала».

Так «миу-миу-миу-миу» стало не просто звуком, а ритмом, который легко запоминается и цепляется к памяти.

Эффект, которого не ждали

Со временем возглас вышел за пределы экрана. Продюсеры признавались, что родители массово жалуются: дети повторяют его бесконечно. Андрей Сикорский шутил, что фраза буквально сводит взрослых с ума.

Позже сценарная команда расширилась, появились новые авторы и идеи, но «миу-миу-миу-миу» осталось. Сегодня это уже не просто реплика, а узнаваемый код сериала — такой же, как сами три кота. И в полнометражном фильме он звучит ровно так, как задумывался с самого начала.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке.

Фото: Кадр из мультсериала «Три кота»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не все помнят, кем работает мама: только настоящие фанаты «Трех котов» правильно ответят на эти 6 вопросов (тест) Не все помнят, кем работает мама: только настоящие фанаты «Трех котов» правильно ответят на эти 6 вопросов (тест) Читать дальше 12 декабря 2025
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет Читать дальше 14 декабря 2025
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть Читать дальше 14 декабря 2025
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь» Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь» Читать дальше 14 декабря 2025
Снега не было, кролик бунтовал, Аронова спешила: что на самом деле происходило на съёмках 3 сезона «Праздников» на ТНТ Снега не было, кролик бунтовал, Аронова спешила: что на самом деле происходило на съёмках 3 сезона «Праздников» на ТНТ Читать дальше 13 декабря 2025
«Очень странные дела» едва удержались на вершине: этот российский сериал чуть не сбросил хит Netflix в рейтинге лучших «Очень странные дела» едва удержались на вершине: этот российский сериал чуть не сбросил хит Netflix в рейтинге лучших Читать дальше 13 декабря 2025
«Полярный», «Зверобой» и «Склиф»: чем жила аудитория PREMIER на этой неделе — зрители выбрали свой ТОП-10 с 8 по 13 декабря 2025 «Полярный», «Зверобой» и «Склиф»: чем жила аудитория PREMIER на этой неделе — зрители выбрали свой ТОП-10 с 8 по 13 декабря 2025 Читать дальше 13 декабря 2025
Мульт-долгострой ожил: «Киберслав» выпустит 2, 3 и 4 серии в один день, но какой? Подсказка: все случится в декабре Мульт-долгострой ожил: «Киберслав» выпустит 2, 3 и 4 серии в один день, но какой? Подсказка: все случится в декабре Читать дальше 13 декабря 2025
Роботы, любовь и 362 451 609 просмотров: как серия «К вашим услугам» стала хитом «Маши и Медведя» (видео) Роботы, любовь и 362 451 609 просмотров: как серия «К вашим услугам» стала хитом «Маши и Медведя» (видео) Читать дальше 13 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше