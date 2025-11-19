Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему в «Терминаторе 4» нет Арнольда Шварценеггера: настоящая причина, о которой почему-то забывают фанаты

Почему в «Терминаторе 4» нет Арнольда Шварценеггера: настоящая причина, о которой почему-то забывают фанаты

19 ноября 2025 13:00
Кадр из фильма «Терминатор: да придет спаситель»

Было бы даже странно, если бы он там появился.

Арнольда Шварценеггера в «Терминаторе 4» зрители ждали почти автоматически: если есть терминатор — должен быть и он. Но именно в этом фильме культовый киборг появился только в виде цифровой тени. И причина была куда прозаичнее любого сценарного твиста.

Губернатор вместо киборга

К моменту запуска проекта Шварценеггер уже сидел в кресле губернатора Калифорнии. Он ушёл в политику сразу после выхода третьей части, выиграл выборы в 2003 году и два срока подряд занимался региональными бюджетами, а не охотой на Ская. Съёмочный график «Терминатора: да придет спаситель» просто невозможно было совмещать с государственной должностью.

Почему в «Терминаторе 4» нет Арнольда Шварценеггера: настоящая причина, о которой почему-то забывают фанаты

Цифровой дублёр как единственный вариант

Создатели решили не ломать традицию полностью. Тело терминатора сыграл бодибилдер Роланд Кикингер, а лицо дорисовали компьютерной графикой, собранной из архивных материалов. Получилась фигура, которая выглядела знакомо, но всё равно ощущалась чужой — как будто герой присутствует, но не возвращается.

Возвращение после политики

Когда губернаторский срок закончился, Шварценеггер снова надел металлическую маску. Он вернулся в «Генезис» и «Тёмные судьбы» — уже по-настоящему, а не в виде цифрового манекена. И только тогда зритель получил то, чего не хватало в четвёртой части: настоящего Арни, а не отражение.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько всего слов говорил Шварценеггер в первом «Терминаторе».

Фото: Кадр из фильма «Терминатор: да придет спаситель»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Самое страшное в «Терминаторе» — не красный глаз, а цифра в конце: сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года? Самое страшное в «Терминаторе» — не красный глаз, а цифра в конце: сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года? Читать дальше 16 ноября 2025
Кэмерон объяснил, зачем сделал на’ви из «Аватара» синего цвета: все гениальное просто —зря искали скрытый смысл Кэмерон объяснил, зачем сделал на’ви из «Аватара» синего цвета: все гениальное просто —зря искали скрытый смысл Читать дальше 19 ноября 2025
Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник? Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник? Читать дальше 17 ноября 2025
Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека Трюкачи в духе Робина Гуда были в реальности? Кого в «Иллюзии обмана» списали с настоящего человека Читать дальше 19 ноября 2025
Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Читать дальше 19 ноября 2025
Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Читать дальше 19 ноября 2025
А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно Читать дальше 19 ноября 2025
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Читать дальше 18 ноября 2025
Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»? Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше