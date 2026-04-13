Почему в СССР всегда ходили на кладбище именно на Пасху: такого канона в религии точно нет

13 апреля 2026 22:00
Пасха в русской деревне

Традиция появилась неслучайно.

В православии Пасха олицетворяет торжество жизни над смертью, наполняя сердца верующих радостью и светлой надеждой. Тем не менее для многих советских людей данный праздник был неразрывно связан вовсе не с церковью, а с посещением погоста. Подобная привычка расходится с церковными установлениями, однако имеет вполне реальные исторические корни.

Массовая традиция отправляться на кладбище именно в пасхальное воскресенье сложилась в СССР после Великой Отечественной войны. С точки зрения духовенства такой подход ошибочен: для поминовения усопших предусмотрен особый день — Радоница. Откуда же взялось это искажение? Исследователи выделяют несколько ключевых причин.

Главная из них — острейшая нехватка действующих храмов. К середине прошлого века церквей, где велись богослужения, на территории страны почти не осталось. Они физически не могли вместить всех желающих, к тому же посещение служб было сопряжено с риском — от общественного порицания до серьезных неприятностей со стороны властей. Лишенные доступа к храмам, люди интуитивно находили себе иное священное пространство.

В эпоху воинствующего атеизма кладбище стало своего рода «оазисом» относительной свободы. Государство закрывало глаза на религиозные обряды на погостах, считая их частным, семейным делом. Позднее власть и сама начала негласно поощрять эту подмену: выделялись автобусы до кладбищ, а Пасха постепенно превращалась в бытовой поминальный ритуал, далекий от канонов.

Немаловажным оказался и психологический аспект. Множество советских людей попросту не знали о существовании Радоницы. Для них Пасха воспринималась как праздник обновления природы, весеннего возрождения, а визит на могилы близких — как естественное желание разделить торжество и с живыми, и с теми, кто уже ушел.

Эта традиция оказалась на удивление устойчивой и сохраняется по сей день. Для поколений, выросших в советское время, Пасха по-прежнему остается днем семейного единения, когда вспоминают и тех, кого уже нет рядом.

Фото: КиноАфиша
Светлана Левкина
