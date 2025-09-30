Почему в «Родне» девочку сыграл мальчик? И как Федя Стуков потом стыдился роли, которая открыла ему путь в кино

Меню
30 сентября 2025 12:48
Кадр из фильма «Родня»

Многие зрители до сих пор не знают, кто стоит за ролью дерзкой Иришки.

В июне 1982 года Никита Михалков представил зрителям фильм «Родня». Картина быстро стала культовой, но мало кто догадывался, что одна из самых ярких ролей принадлежала вовсе не девочке. Озорную Иришку, внучку героини Нонны Мордюковой, сыграл семилетний мальчик Федя Стуков.

Как Михалков нашёл свою Иришку

Режиссёр долго искал среди девочек ту, кто сумел бы передать нужную энергию. Ему была нужна не просто милая героиня, а дерзкая, нахальная, вносящая хаос в семейные сцены, пишет дзен-канал CINEMA.

После множества неудачных проб Михалков вспомнил о Феде Стукове, которого видел в «Нескольких днях из жизни И. И. Обломова».

Универсальная внешность мальчика и его актёрская свобода оказались именно тем, что требовалось.

Мальчик, которого приняли за девочку

С Федей занимались педагоги: учили его танцевать, двигаться и держаться как девочка. Стоило надеть платье — и на экране появлялась Иришка, убедительная до мелочей.

Зрители не догадывались о подмене, и эта находка сделала фильм ещё более живым.

Роль, которая стала трамплином

Парадоксально, но «девчачья» роль открыла Стукову дорогу в большое кино. Станислав Говорухин, впечатлённый его работой, пригласил его в «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

Фильм увидел весь мир, и маленький актёр получил настоящую известность.

Почему он стыдился этой роли

Сам Стуков позже признавался, что долго относился к образу Иришки с иронией и даже стыдом. Но именно эта роль стала определяющей для его карьеры и навсегда вписала его имя в историю советского кино.

Фото: Кадр из фильма «Родня»
Анна Адамайтес
