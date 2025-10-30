Меню
Киноафиша Статьи Почему в мире «Дюны» нет ни компьютеров, ни искусственного интеллекта: у этого есть веская и кровавая причина

30 октября 2025 13:46
Кадр из фильма «Дюна»

Человечество Герберта научилось на собственных ошибках.

В мире «Дюны» нет ни искусственного интеллекта, ни компьютеров — и это не случайность. И только история «Дюна: Пророчество» раскрывает, откуда начался этот страх перед машинами. Когда-то человечество подняло восстание против собственных творений — против тех, кто думал быстрее, решал точнее и в итоге почти поработил людей. Эта война вошла в историю как Батлерианский джихад.

После победы люди вынесли из неё один закон: «Не создавай машин, подобных человеческому разуму». С тех пор это правило стало священным, а любое нарушение каралось смертью. Машины уничтожили, но вместе с ними исчезла и привычная технологическая зависимость.

Когда разум заменил процессоры

Без компьютеров пришлось искать новый способ думать. Так появились ментаты — живые машины из плоти и крови. Их тренируют с детства, чтобы они могли просчитывать тысячи вариантов наперёд, анализировать, как суперкомпьютеры, и при этом оставаться людьми. Это не просто профессия, а символ победы разума над техникой.

В этом мире космические корабли всё ещё летают, но ими управляют навигаторы, а не автопилоты. Щиты защищают от клинков, но не решают, когда их включить. Каждая технология здесь подчинена человеку — и это делает вселенную Герберта такой необычной.

Человеческий фактор

Дени Вильнёв сохранил этот принцип и в своих фильмах. В его «Дюне» нет привычных экранов и неоновых панелей, зато есть люди, несущие груз знаний и ответственности. Это мир, где прогресс не уничтожен, а осознанно ограничен.

«Дюна» напоминает, что не машина делает человека сильнее, а его способность управлять ею — или отказаться вовсе.

Фото: Кадр из фильма «Дюна»
Анастасия Луковникова
