Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык

Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык

29 января 2026 07:29
Кадр из сериала «Игра престолов»

В сериале решили от него отказаться.

В мире «Игры престолов» Белые Ходоки были наделены пугающей силой. Они могли воскрешать мёртвых, существовать тысячелетиями и с холодным спокойствием наблюдать за битвами с высоты своих ледяных тронов. Однако была одна вещь, которую они никогда не делали — не произносили ни слова.

Их роль в развязке истории оказалась ключевой, но сами они так и остались для зрителей абсолютной загадкой. Мы так и не узнали, кем на самом деле был Король Ночи до своего превращения. Почему они пробудились именно в этот момент? Существовала ли у них какая-то своя, непостижимая жизнь с её связями и целями?

Если бы Ходоки заговорили, мы могли бы получить ответы. Но интересно, что в оригинальных книгах Джорджа Мартина Иные (так там называются эти существа) всё-таки владеют речью. Создатели же сериала намеренно лишили их голоса.

Речь ходоков

Одно из ключевых различий между книгами и сериалом — речь Ходоков. В романах Мартина Иные действительно говорят. Мы узнаём, что он существует, что в нём слышится насмешка и ледяная эмоция, но ни одного слова так и не разбираем. Это сознательный приём автора, чтобы сохранить ауру тайны.

Название «скрот» — это не книжное понятие, а итог творческого процесса сериала. Оно закрепилось за концепцией языка Ходоков именно в адаптации, да и там осталось скорее рабочей идеей.

В самом начале, при съёмках пилотной серии, создатели всерьёз планировали дать Ходокам голос. Даже предпринимались попытки разработать для них полноценный искусственный язык. Но в итоге от этого отказались, выбрав более простой и зловещий путь молчания.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Ходоки в «Игре престолов»

Языковой «конструктор» Дэвид Питерсон объяснял, почему от речи Ходоков отказались. В интервью 2015 года он отмечал, что идея со словами просто не прижилась. По его мнению, создатели в итоге решили, что субтитры и реальные реплики в устах таких существ выглядели бы немного нелепо, особенно в самой первой, знаковой сцене шоу.

Шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс позже согласились с этой позицией. Они считали, что любой диалог разрушил бы образ абсолютного, безмолвного зла. По их словам, что вообще может сказать сама Смерть? Любые слова лишь уменьшили бы её масштаб и величие.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Читать дальше 30 января 2026
4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете 4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете Читать дальше 29 января 2026
Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Не зря ждали 20 лет: экранизация этого фэнтези уже точно переплюнет «Поттера» с «Престолами» – Apple TV совершил невозможное Читать дальше 30 января 2026
Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили Читать дальше 30 января 2026
Сколько килограммов весит ящик гвоздей? Хрупкой Тосе в «Девчатах» даже никто не помог Сколько килограммов весит ящик гвоздей? Хрупкой Тосе в «Девчатах» даже никто не помог Читать дальше 30 января 2026
Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Читать дальше 30 января 2026
К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» Читать дальше 29 января 2026
Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Читать дальше 29 января 2026
Затянется, как «Великолепный век» или нет? Разбираемся, сколько эпизодов у турецкого сериала «Розы и грехи» Затянется, как «Великолепный век» или нет? Разбираемся, сколько эпизодов у турецкого сериала «Розы и грехи» Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше