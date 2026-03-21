Почему в «Гарри Поттере» крестражи создал только Том Реддл? Другие тоже хотели бессмертия — но не такой ценой

Разбираемся, почему даже самые преданные сторонники Волан-де-Морта не пошли по пути бессмертия.

Тема крестражей остаётся одной из самых мрачных во вселенной «Гарри Поттера». Официально известно лишь о двух волшебниках, сумевших создать такие артефакты — Герпии Злостном и Томе Реддле. Но действительно ли никто больше не рискнул расколоть собственную душу?

Цена бессмертия

Крестраж — это не просто тёмная магия, а сознательное разрушение собственной души. Чтобы спрятать её часть в предмет, волшебник должен совершить убийство и пройти ритуал, который Дж. К. Роулинг называла «слишком ужасным для описания».

Неудивительно, что даже многие тёмные маги могли остановиться перед такой ценой. Душа становится нестабильной, а сам волшебник — всё менее человечным. Достаточно вспомнить изуродованный облик Волан-де-Морта — наглядное последствие его выбора.

Возможно, попытки всё же были

Существует трактат «Тайны наитемнейшего искусства», где подробно описан процесс создания крестража. Сам факт появления такой книги наводит на мысль: кто-то явно изучал эту магию не только в теории.

Роулинг отмечала, что многие могли пытаться повторить этот ритуал, но большинство погибало или терпело неудачу. Вполне возможно, успешные создатели просто лучше скрывали свои секреты — в отличие от Волан-де-Морта, который оставил слишком много следов.

Почему Беллатриса не стала бессмертной

Логичный вопрос — почему крестражи не создавали Пожиратели Смерти, например Беллатриса Лестрейндж. Вероятнее всего, они знали о «шагах», предпринятых их повелителем, но не владели деталями.

Волан-де-Морт стремился к абсолютному контролю и не видел в соратниках равных. Делая их бессмертными, он рисковал получить соперников. Его философия была проста: вечной жизни достоин только он.

Так что отсутствие крестражей у Пожирателей — не признак слабости, а результат продуманной власти, передает дзен-канал «Джедай из Шира». И всё же мысль остаётся тревожной: если кто-то однажды создал такой артефакт и сумел его спрятать, возможно, он до сих пор ждёт своего часа где-то в тени.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.