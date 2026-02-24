Меню
Киноафиша Статьи Почему Уизли жили так бедно, если могли колдовать и не платить за коммуналку? Ответ удивит многих фанатов поттерианы

Почему Уизли жили так бедно, если могли колдовать и не платить за коммуналку? Ответ удивит многих фанатов поттерианы

24 февраля 2026 07:00
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Хотя кажется, что он лежит на поверхности.

В «Гарри Поттере» бедность Уизли долго воспринимается как данность. В детстве это не вызывает вопросов. Но если задуматься, странность очевидна. Они живут в собственном доме, могут чинить вещи заклинанием и не платят за коммунальные услуги. Тогда почему Рон донашивает одежду старших братьев, а новая палочка становится событием?

Семеро детей и один доход

Ответ прозаичен. В семье семеро детей. Это семь комплектов учебников, мантий и школьных принадлежностей почти одновременно. Обучение в Хогвартсе бесплатное, но всё остальное родители оплачивают сами.

Артур Уизли работает в Министерстве магии, однако его отдел не считается престижным. Зарплата скромная, карьерный рост почти отсутствует. Молли не работает, потому что при таком количестве детей это практически невозможно. Один доход распределяется на девять человек.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Принципы и отсутствие капитала

Уизли происходят из чистокровной семьи, но их презирают за дружелюбие к маглам. В мире волшебников это означает отсутствие влиятельных связей и богатого наследства. В отличие от Малфоев, у них нет стартового капитала.

Кроме того, они не склонны к экономии. Получив выигрыш в 700 галеонов, семья отправляется в Египет вместо того, чтобы отложить деньги. Это решение говорит о приоритетах.

Бедность Уизли объясняется просто. Большая семья, скромная зарплата и отсутствие поддержки влиятельных родственников. При этом все дети вырастают успешными. В мире Джоан Роулинг это важнее, чем полный банковский сейф.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
