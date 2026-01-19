Меню
Почему у героев «Дюны» синие глаза: узнала только «в сегодня лет», а ведь скоро уже триквел выйдет

19 января 2026 08:56
Кадр из фильма «Дюна»

Эта особенность возникла неслучайно.

Если вы смотрели «Дюну» и задавались вопросом, почему у Пола Атрейдеса и воинов-фрименов такие яркие синие глаза, знайте — это не просто эффектный приём. Это важный знак, символ. А в каком-то смысле даже метка принадлежности.

Она говорит о связи с миром, где самое ценное вещество — это меланж, или пряность. Его ценность наравне с нефтью, золотом и самой властью.

Спайс

Эти синие глаза — прямое следствие потребления меланжа, или спайса. Это вещество добывают только на одной планете — пустынном Арракисе.

Пряность обладает удивительными свойствами. Она продлевает жизнь, обостряет рефлексы и даже дарит проблески предвидения. Но за такую силу приходится платить. Меланж навсегда меняет биохимию организма.

Побочный эффект проявляется в глазах. Они становятся полностью синими — не только радужная оболочка, но даже белки и зрачки. В книгах этот уникальный признак называют «Глазами Ибада».

Кадр из фильма «Дюна»

Фримены

Фримены — это коренные жители пустыни Арракис. Они буквально с молоком матери впитывают пряность.

Меланж для них — часть жизни: еда, ритуалы и даже лекарства. Из-за постоянного контакта с веществом их глаза очень быстро и навсегда становятся синими.

Но на планете живут не только фримены. Там много чужаков: солдаты, добытчики, контрабандисты. Многие из них тоже постепенно начинают потреблять местную еду и дышать воздухом, насыщенным пряностью. И чем дольше человек находится на Арракисе, тем сильнее синеют его глаза.

Есть здесь и социальный подтекст. Бедняки вынуждены питаться тем, что есть под рукой, и их глаза меняют цвет быстрее. Богачи могут позволить себе привозные продукты, поэтому их внешность иногда остаётся прежней.

Кадр из фильма «Дюна»

Атрейдес

Пол Атрейдес обретает свои «Глаза Ибада» после долгой жизни в пустыне. Но он не единственный, кого так сильно меняет пряность.

Гильдия Навигаторов — особая каста космоплавателей. Они используют меланж в огромных дозах, чтобы видеть безопасные пути сквозь пространство. От такого количества вещества их глаза становятся не просто синими, а почти чёрными.

Женщины из тайного ордена Бене Гессерит тоже активно используют меланж. Он усиливает их врождённые способности к предвидению и телепатии.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Дюна» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
