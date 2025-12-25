Почему у Джеймса Бонда кодовое имя именно 007: когда узнаете, больше на эти нули смотреть спокойно не сможете

Фильмы о неуязвимом британском агенте из MI-6 известны во всём мире. Джеймс Бонд пьёт идеальные коктейли, носит безупречные костюмы, побеждает злодеев и очаровывает прекрасных спутниц. Все знают его позывной — 007.

Но почему именно этот номер, состоящий из трёх цифр, стал его легендарным именем? Откуда взялся этот шифр?

Писатель Ян Флеминг, создавший Джеймса Бонда, и сам служил в британской разведке. Его знаменитый герой — это собирательный образ, вдохновлённый биографиями реальных агентов.

А вот шифр 007 имеет куда более древнюю историю. Его придумал ещё в XVI веке Джон Ди — математик и шпион при дворе королевы Елизаветы I. В своих секретных донесениях, предназначенных только для глаз монарха, он подписывался цифрами 007.

Нули символизировали всевидящие глаза королевы, а семёрка считалась числом удачи. Этот изящный шифр так впечатлил Флеминга, что он позаимствовал его для своего героя.

В дальнейшем эта логика получила развитие в истории Бонда. Нули в номере стали обозначать особый статус агента, имеющего так называемую «лицензию на убийство».

