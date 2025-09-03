Меню
Киноафиша Статьи Почему у Джексона именно Гэндальф короновал Арагорна? Те, кто читал Толкина, знают, что сцена была совершенно другой

3 сентября 2025 11:21
Кадр из фильма «Властелин колец»

Но решение режиссера было правильным.

Когда в «Возвращении короля» Арагорн получает корону из рук Гэндальфа, сцена выглядит как красивая финальная точка эпопеи. Но у Толкина этот эпизод был устроен иначе, а в фильме он приобрёл куда более глубокий смысл.

Как это было в книгах

В оригинале Арагорн сам должен был возложить корону на голову. Он отказался делать это в одиночку и попросил помощи: Фродо принёс корону, а Гэндальф провозгласил благословение.

Первым, кто назвал его королём, стал Фарамир. То есть Толкин сделал акцент на коллективном признании власти Арагорна.

Почему Джексон изменил сцену

В кино Гэндальф сам коронует Арагорна и произносит: «Настали дни короля. Да будут они благословенны». Этот жест превращается в символ не просто политической легитимности, а настоящего благословения свыше.

Ведь Гэндальф — не просто старый маг, а майар, посланец Валар, посредник между Эру и смертными.

Скрытый смысл благословения

Если вспомнить истинную природу Гэндальфа, становится ясно: Арагорн получает власть не только по праву наследия, но и как избранник, признанный высшими силами. Его правление в фильме выглядит не просто как династическое восстановление, а как божественное предназначение.

Как может усилиться эта тема в будущем

Новый проект «Властелин колец: Охота на Голлума», который снимет Энди Серкис, обещает вернуть знакомых персонажей, включая Гэндальфа. И если в фильме покажут поиски Голлума, где Арагорн и волшебник действуют бок о бок, зрители получат ещё больше контекста их отношений.

Это сделает сцену коронации в «Возвращении короля» ещё весомее: Арагорн станет королём не просто при поддержке союзников, а после долгого пути доверия и признания от Гэндальфа. Коронация, таким образом, превращается из красивой церемонии в настоящий акт передачи власти с небесным благословением.

Именно поэтому финал трилогии так сильно работает на эмоциональном уровне — зритель ощущает, что Средиземье наконец обрело короля, достойного быть не только правителем, но и избранником судьбы.

Ранее мы писали: Саурон тоже был Майар, как Гэндальф, но почему он был в разы сильнее? Ответ куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
