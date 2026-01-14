Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах

Кажется, это один и тот же герой, но нет.

Фильм «Буратино» уверенно идёт в российском прокате и уже собрал более 2 млрд рублей. Сказка снова стала кассовым хитом, а зрители заново обсуждают старого деревянного мальчика.

Но один вопрос возникает снова и снова: почему у Буратино не растет нос, как у его итальянского «родственника» Пиноккио.

Откуда вообще взялся нос

У Карло Коллоди в оригинальной сказке нос Пиноккио растёт каждый раз, когда он врёт. Это было наглядной метафорой: ложь невозможно скрыть, она всегда «вырастает» наружу. Для Европы XIX века это была почти притча о грехе и ответственности.

В версии Алексея Толстого этот мотив сознательно убрали. Советская литература не любила морализаторство в лоб, зато ценила действие и приключение.

Почему Буратино другой

Буратино — не про вину, а про свободу. Его нос не наказывает, потому что герой живет не по правилам, а по интуиции. Он может хитрить, выкручиваться, ошибаться, но мир его за это не карает.

Толстой сделал персонажа не назидательным, а живым. Буратино побеждает не потому, что он правильный, а потому что он находчивый и любопытный.

В новом фильме эта разница ощущается особенно ярко. Пиноккио — это история про исправление. Буратино — про упрямство и удачу. Именно поэтому нос у него не растёт. Он не должен стыдиться того, кто он есть.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Приключениях Буратино» могла сыграть Фаина Раневская.