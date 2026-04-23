Почему у «Бриллиантовой руки» две части по 90 и 5 минут: тонкая насмешка (или даже издевка) Гайдая, которую не все поняли

23 апреля 2026 09:00
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)

Именно так Гайдай высмеял требования киноиндустрии.

В «Бриллиантовой руке» есть странность, которую многие зрители принимают за техническую деталь. Фильм официально делится на две части, но если первая длится почти полтора часа, то вторая — всего несколько минут.

На первый взгляд это выглядит как формальность, но на деле — сознательная режиссёрская насмешка. Объясняем, почему.

Откуда взялись две части

В конце 1960-х длинные фильмы часто делили на две серии — это было связано с требованиями проката и цензуры. Такая практика считалась нормой: зрителям показывали «первую» и «вторую» часть, даже если история воспринималась как единое целое.

Леонид Гайдай к этому относился иронично. В «Бриллиантовой руке» он формально соблюдает правило, но доводит его до абсурда: вторая часть длится всего около пяти минут и фактически не несёт самостоятельной нагрузки.

Почему это была шутка, а не ошибка

Чтобы подчеркнуть замысел, режиссёр добавляет в начале второй части краткий пересказ первой. Это превращает деление на серии в явный жест иронии. Гайдай не просто следует требованиям, а показывает их условность.

Современники считывали этот приём сразу — для них это была понятная и остроумная деталь. Сегодня же зрители чаще воспринимают разделение буквально и не замечают, что перед ними один из типичных гайдаевских розыгрышей.

Екатерина Адамова
