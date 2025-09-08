Меню
Киноафиша Статьи Почему у Абдуллы из «Белого солнца пустыни» была зеленая чалма: в фильме скрыли его происхождение

Почему у Абдуллы из «Белого солнца пустыни» была зеленая чалма: в фильме скрыли его происхождение

8 сентября 2025 21:02
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Герой, вероятно, принадлежал к потомкам пророка.

Абдулла из «Белого солнца пустыни» — тот редкий злодей, которого невозможно не запомнить. Он — достойный противник Сухова, и между ними чувствуется странное взаимное уважение. Даже Верещагин признавал его силу и характер.

Больше всего в его визуальном образе выделяется одна деталь — необычная чалма насыщенного зелёного цвета. Этот выбор оказался совсем не случайным.

Головной убор на Востоке

На Востоке головной убор всегда был гораздо больше, чем просто элемент одежды. Его носили все — и правители, и простые люди, заботясь о здоровье и следуя традициям.

Под палящим солнцем пустыни без шапки было просто не выжить. Но помимо практичности, в нём скрывался глубокий смысл.

Например, момент, когда юноша впервые надевал чалму, был настоящим ритуалом перехода во взрослую жизнь, зримым символом нового статуса. Религия также укрепляла эту традицию — согласно исламским канонам, мужчина должен был покрывать голову во время молитвы.

Фасоны и виды уборов сильно различались от региона к региону, отражая местную идентичность. Если в арабских странах чаще можно было увидеть тюрбан, то в Средней Азии именно чалма стала классическим и узнаваемым атрибутом.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Цвет чалмы Абдуллы

Ярко-зелёная чалма Абдуллы в «Белом солнце пустыни» выбрана далеко не случайно. В исламской традиции такой цвет головного убора — не просто дань моде, а настоящий символ исключительности.

Его могли носить лишь те, кто совершил паломничество в Мекку или являлся прямым потомком пророка. Учитывая молодость и, скажем так, небогатый образ жизни героя фильма, версия с хаджем выглядит маловероятно. Такое путешествие в те годы требовало огромных средств и времени.

Гораздо правдоподобнее, что зелёный цвет здесь — намёк на благородное происхождение. Возможно, Абдулла принадлежал к роду, который вел свою историю от самого Мухаммеда, пишет автор Дзен-канала «Живая Средняя Азия».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что после «Белого солнца пустыни» Петруха стал не звездой, а рецидивистом.

Фото: Кадры из фильма «Белое солнце пустыни» (1970)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
