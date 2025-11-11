Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Трандуил ненавидел не только гномов, но и эльфов: оказалось, фильмы извратили его настоящую историю — в книгах все иначе

Почему Трандуил ненавидел не только гномов, но и эльфов: оказалось, фильмы извратили его настоящую историю — в книгах все иначе

11 ноября 2025 12:48
Кадр из фильма «Хоббит»

История самого гордого правителя Средиземья намного глубже и трагичнее.

Холодный, надменный, эгоистичный — именно таким запомнили зрители короля Трандуила из трилогии «Хоббит» Питера Джексона. Эльф, который отказался помочь гномам Эребора в их час беды, стал в кино почти антагонистом. Но в оригинальных текстах Толкина его образ был куда глубже и трагичнее.

Почему Трандуил не ненавидел гномов

В фильме эльфийский король выглядит равнодушным и надменным: он отворачивается от горящего Эребора и не дает убежища гномам. Но если посмотреть на логику мира Толкина, эта сцена просто невозможна.

Между владениями Трандуила и Эребором сотни километров, а драконы, как известно, не предупреждают о нападении. Даже если бы Трандуил хотел помочь, он бы просто не успел.

Более того, в книге гномы и эльфы Мраколесья активно торговали — у них были вполне нормальные отношения. Никакой вражды там не было. Конфликт в фильме появился исключительно для драматизма, чтобы добавить Торину противника, который мешает не мечом, а решением — «не вмешиваться».

Кадр из фильма "Хоббит"

Почему он держался в стороне от других эльфов

Если с гномами у Трандуила не было настоящей вражды, то с другими эльфами всё сложнее. Он был из народа синдар, тех, кто никогда не жил в Валиноре. Его юность прошла в Дориате при короле Тинголе, и он видел, как гордыня нолдор — эльфов, вернувшихся из Валиноре — принесла войну, кровь и гибель всему Средиземью.

Когда Феанор и его сыновья устроили резню в Альквалондэ и позже напали на Дориат, Трандуил понял: эльфы могут быть не менее опасны, чем орки. Он пережил Войну Гнева и смерть собственного отца во Вторую Эпоху — после чего поклялся защищать свой народ, даже если для этого придется изолироваться от мира.

Замкнутый король, которого не поняли

В этом и кроется настоящая природа Трандуила. Он не злой и не равнодушный — просто уставший от чужих войн, от вечной крови и потерь. Он видел, как рушились королевства, и сделал всё, чтобы его собственное осталось стоять, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

В кино его показали холодным, но за этим льдом — страх, опыт и память о слишком долгой жизни. Настоящий Трандуил не ненавидел гномов. Он просто слишком хорошо знал цену любого союза и цену любой войны.

Читайте также: Неужели отсиживался в стороне? Объясняем, почему в фильмах «Властелин колец» так и не показали знаменитого Трандуила

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Смотрели историю про Бильбо и Фродо десятки раз, но пропустили главное: откуда вообще появились хоббиты? Толкин попытался объяснить Смотрели историю про Бильбо и Фродо десятки раз, но пропустили главное: откуда вообще появились хоббиты? Толкин попытался объяснить Читать дальше 7 ноября 2025
Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Читать дальше 11 ноября 2025
В трилогии этого так и не объяснили: почему из всех хоббитов Гэндальф выбрал для миссии именно Бильбо? В трилогии этого так и не объяснили: почему из всех хоббитов Гэндальф выбрал для миссии именно Бильбо? Читать дальше 11 ноября 2025
В книгах Бильбо был Торбинсом, а в фильмах стал Бэггинсом: так какой же вариант в итоге правильный В книгах Бильбо был Торбинсом, а в фильмах стал Бэггинсом: так какой же вариант в итоге правильный Читать дальше 10 ноября 2025
Как смеется Темный Лорд в разных странах? Японский — как аниме-злодей, русский — как начальник в пятницу (уморительное видео) Как смеется Темный Лорд в разных странах? Японский — как аниме-злодей, русский — как начальник в пятницу (уморительное видео) Читать дальше 9 ноября 2025
Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Читать дальше 11 ноября 2025
«Игра в кальмара» + «Черное зеркало»: посмотрела фильм «Не беспокойся, дорогая» и зависла на 2 часа после финальных титров «Игра в кальмара» + «Черное зеркало»: посмотрела фильм «Не беспокойся, дорогая» и зависла на 2 часа после финальных титров Читать дальше 11 ноября 2025
Почему Безликие завербовали именно Арью Старк: тайна, которую фанаты «Игры престолов» не разгадали до сих пор Почему Безликие завербовали именно Арью Старк: тайна, которую фанаты «Игры престолов» не разгадали до сих пор Читать дальше 11 ноября 2025
«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах «А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше