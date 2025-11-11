Почему Трандуил ненавидел не только гномов, но и эльфов: оказалось, фильмы извратили его настоящую историю — в книгах все иначе

Холодный, надменный, эгоистичный — именно таким запомнили зрители короля Трандуила из трилогии «Хоббит» Питера Джексона. Эльф, который отказался помочь гномам Эребора в их час беды, стал в кино почти антагонистом. Но в оригинальных текстах Толкина его образ был куда глубже и трагичнее.

Почему Трандуил не ненавидел гномов

В фильме эльфийский король выглядит равнодушным и надменным: он отворачивается от горящего Эребора и не дает убежища гномам. Но если посмотреть на логику мира Толкина, эта сцена просто невозможна.

Между владениями Трандуила и Эребором сотни километров, а драконы, как известно, не предупреждают о нападении. Даже если бы Трандуил хотел помочь, он бы просто не успел.

Более того, в книге гномы и эльфы Мраколесья активно торговали — у них были вполне нормальные отношения. Никакой вражды там не было. Конфликт в фильме появился исключительно для драматизма, чтобы добавить Торину противника, который мешает не мечом, а решением — «не вмешиваться».

Почему он держался в стороне от других эльфов

Если с гномами у Трандуила не было настоящей вражды, то с другими эльфами всё сложнее. Он был из народа синдар, тех, кто никогда не жил в Валиноре. Его юность прошла в Дориате при короле Тинголе, и он видел, как гордыня нолдор — эльфов, вернувшихся из Валиноре — принесла войну, кровь и гибель всему Средиземью.

Когда Феанор и его сыновья устроили резню в Альквалондэ и позже напали на Дориат, Трандуил понял: эльфы могут быть не менее опасны, чем орки. Он пережил Войну Гнева и смерть собственного отца во Вторую Эпоху — после чего поклялся защищать свой народ, даже если для этого придется изолироваться от мира.

Замкнутый король, которого не поняли

В этом и кроется настоящая природа Трандуила. Он не злой и не равнодушный — просто уставший от чужих войн, от вечной крови и потерь. Он видел, как рушились королевства, и сделал всё, чтобы его собственное осталось стоять, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

В кино его показали холодным, но за этим льдом — страх, опыт и память о слишком долгой жизни. Настоящий Трандуил не ненавидел гномов. Он просто слишком хорошо знал цену любого союза и цену любой войны.

Читайте также: Неужели отсиживался в стороне? Объясняем, почему в фильмах «Властелин колец» так и не показали знаменитого Трандуила