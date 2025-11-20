Почему Т-800 в первом «Терминаторе» смог остановить только пресс: разобрали финал культового боевика по косточкам

Фильм «Терминатор» (1984) давно стал классику, но финал по-прежнему вызывает вопросы: как существо, пережившее взрывы, аварии и прямые попадания, оказалось бессильно перед обычным прессом? Разбираем путь Т-800 от первой погони до момента полного уничтожения.

Преследование, которое не прекращалось

После ночного клуба Т-800 выходит на след Сары Коннор и сталкивается с Ризом. На парковке им удаётся ненадолго скрыться, но машина быстро возвращается в игру.

Приведя себя в порядок после ранений, Терминатор приходит в полицейский участок и пытается добраться до Сары, однако она и Риз ускользают.

Мотель, подмена голоса и новый поворот охоты

В мотеле Риз делает самодельные бомбы. Тем временем Терминатор находит дом матери Сары, использует её адресную книгу и убивает женщину. Сымитировав её голос, он выманивает у Сары телефон мотеля, а затем звонит туда, чтобы узнать адрес. Погоня становится неизбежной.

Столкновение с бензовозом

Сара сбивает Т-800 пикапом, но машина встаёт. Бензовоз переезжает его, однако Терминатор садится в кабину и продолжает преследование. Бомба Риза уничтожает цистерну. Из огня выходит эндоскелет — уже без органического покрытия, но всё так же стойкий.

Фабрика и последняя попытка Риза

На фабрике Cyberdyne Systems Риз подрывает Терминатора последней бомбой, разрывая его пополам и погибая. Сара ранена, но жива. Торс Т-800 всё ещё преследует её, цепляясь единственной рукой за механизмы.

Почему только пресс поставил точку

Т-800 нельзя «оглушить» или отключить — он действует, пока в системе есть хоть минимальный ресурс. Сара заманивает его под гидравлический пресс и успевает выбраться.

Один рычаг — и корпус машины превращается в смятую конструкцию. Процессор, сервоприводы и управляющие узлы уничтожены: восстановление невозможно, миссия Скайнет провалилась.

