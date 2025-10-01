Меню
Киноафиша Статьи Почему «Терминатор» уже давно «не торт»: полный список ошибок франшизы, над которыми рыдают фанаты

1 октября 2025 10:52
Кадр из фильма «Терминатор»

Как  кинолента превратилась из культового боевика в кладбище неудачных идей.

Франшиза «Терминатор» могла бы остаться легендой. Но вместо этого её десятилетиями хоронили собственные продолжения. И если в Голливуде всерьёз думают про «Терминатор 7», то стоит хотя бы учесть старые ошибки.

Бессмысленные сиквелы

После «Судного дня» будто началась эпидемия — шесть фильмов, каждый из которых пытался переписать наследие Кэмерона, но ни один не смог предложить что-то новое. Сюжетные линии обнуляли друг друга, вселенная путалась, а зрители уставали.

Временные петли и парадоксы

Чем дальше, тем сложнее: параллельные линии, перепрыгивающие реальности, новые версии Джона Коннора. В итоге вместо драйва — ощущение, что сценаристы сами заблудились в своих таймлайнах.

Арнольд на автопилоте

Т-800 давно превратился в аттракцион. Его возвращали снова и снова, даже цифровали лицо, лишь бы «старый Арни» мелькнул на экране. Но вместо харизмы — натужное камео, которое ломало атмосферу.

Кадр из фильма «Терминатор»

Юмор не туда

Шутки стали точкой невозврата. От «talk to the hand» в третьей части до семейного Т-800, который вдруг занялся дизайном интерьеров. Франшиза перестала пугать и начала пародировать саму себя, считает автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

Слив ключевых поворотов в трейлерах

Самые сильные сюрпризы уничтожались ещё до премьеры. В «Судном дне» зрители уже знали, что Шварценеггер — хороший. В «Спасителе» заранее раскрыли тайну Маркуса. Вместо шока в зале — зевота.

«Терминатор» мог бы быть историей о вечной войне людей и машин. Но его превратили в конструктор с поломанными деталями. Вопрос теперь один: хватит ли авторам смелости перестать чинить старое и придумать что-то новое?

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько всего слов говорил Шварценеггер в первом «Терминаторе».

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
