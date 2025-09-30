Эти два культовых фильма Ди Каприо пересматривает спустя десятки лет: зрители согласятся с выбором актера

Актер назвал картины, которые сформировали его взгляд на кино и стали источником вдохновения для будущих ролей.

Перед премьерой фильма «Битва за битвой» Леонардо Ди Каприо рассказал сайту Collider о картинах, без которых не видит своей актерской карьеры.

В числе главных источников вдохновения он назвал работы Стивена Спилберга, Кристофера Нолана и Стэнли Кубрика.

«Челюсти» и сила Спилберга

Ди Каприо признался, что «Челюсти» (1975) остаются для него фильмом, который не устаревает. Картина задала модель летнего блокбастера и показала, как напряжение может держать зрителя прикованным к экрану от первого до последнего кадра.

Бенисио дель Торо, участвовавший в том же интервью, отметил «E.T.» (1982), подчеркивая эмоциональную глубину фильмов Спилберга.

«Темный рыцарь» и революция Нолана

Оба актера сошлись во мнении, что «Темный рыцарь» (2008) стал переломным моментом для супергеройского жанра.

Ди Каприо отметил, что именно Нолану удалось превратить комикс в драму с философским подтекстом, а зрители увидели, насколько серьезным и многослойным может быть фильм о Бэтмене.

Кубрик и невозможность выбора

Говоря о Стэнли Кубрике, Ди Каприо и дель Торо признались, что остановиться на одной картине трудно.

Они выделили «2001: Космическую одиссею» (1968), которую Ди Каприо впервые увидел в легендарном кинотеатре в Лос-Анджелесе Cinerama Dome, где показ организовал Кристофер Нолан.

Дель Торо добавил в список «Барри Линдона» (1975) и «Спартака» (1960). «Правильный ответ для Кубрика — все фильмы», — с иронией заметили актеры.

Как эти фильмы влияют на Ди Каприо

Для Ди Каприо именно эти картины стали ориентиром. Он подчеркнул, что масштаб идей и художественная смелость их создателей помогают ему самому выбирать сложные и рискованные роли. По словам актера, именно такие фильмы не просто развлекают, но и расширяют границы возможного.

