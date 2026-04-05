Русский English
Киноафиша Статьи Помните, как в фильме «Мужики!» собака, выбиваясь из сил, бежит за машиной? Приготовьтесь, причина вас растрогает

Помните, как в фильме «Мужики!» собака, выбиваясь из сил, бежит за машиной? Приготовьтесь, причина вас растрогает

5 апреля 2026 12:48
«Мужики!»

Один из самых пронзительных эпизодов картины появился благодаря простой привязанности, которую невозможно сыграть.

Наверное, ни один зритель, хоть раз увидевший советский фильм «Мужики!», не может забыть трогательную сцену с собакой. Пёс бежит за машиной хозяев, которые оставили его в деревне. Герой Александра Михайлова не смог не оценить такую преданность и забрал его с собой на Север.

Режиссёр картины Искра Бабич, пишет domkino.tv, настаивала, чтобы на роль собаки взяли непременно обычную дворняжку.

Так на площадке появился пёс по кличке Рэкс. Однако с ним во время работы над этим эпизодом возникла неожиданная проблема.

Упрямый пёс

По замыслу Рэкс должен был отчаянно бежать за уезжающей «Волгой». На практике всё выглядело иначе: собака спокойно смотрела вслед машине и шла по своим делам.

Приманки не срабатывали — ни колбаса, ни мясо. Сцену пытались снять снова и снова, но Рэкс отказывался «играть» и не реагировал на привычные кинотрюки.

«Мужики!»

Решение нашлось

Выход нашли не сразу. Кто-то предложил привести хозяйку собаки. Женщина села на заднее сиденье, посмотрела в окно и помахала Рэксу рукой. Машина тронулась — и пёс побежал.

Не за автомобилем и не за едой, а за человеком, к которому был привязан. Именно этот момент и попал в кадр.

В фильме сцена читается как символ преданности и боли расставания. За кадром же это была чистая, неподдельная реакция животного, узнавшего хозяйку. Никакой дрессуры, никакого расчёта — только настоящая связь, которую камера успела зафиксировать.

Также прочитайте: Этот фильм Янковского почти не пересматривают — и зря: Хабенский в атмосфере нулевых весьма убедителен

Фото: Кадр из фильма «Мужики!»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
