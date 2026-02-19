Почему слова Груздева о Жеглове в «Место встречи изменить нельзя» оказались пророческими: не все обратили внимание, а зря

Детективная история «Место встречи изменить нельзя» уже много десятилетий является любимым детективом для многих россиян. Фильм Станислава Говорухина по роману братьев Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия» вышел на экраны в конце 1979 года. Картина с тех пор вызывает интерес у зрителей. Многие говорят о том, что персонаж Жеглова не выглядит однозначно плохим или хорошим. В образе Шарапова зрители видят больше доброты и человечности, тогда как Глеб Жеглов кажется более суровым. При этом зрители считают, что работа в уголовном розыске требовала жёстких методов в послевоенное время.

Что в романе

Сами братья Вайнеры задумывали Жеглова как отрицательного героя. По их замыслу персонаж обладал социально опасными чертами. Вероятнее всего, именно из-за таких черт Жеглов отсутствует в других произведениях Вайнеров, в отличие от Шарапова. Также есть информация, что прототип Жеглова когда‑то покончил с собой из‑за трудового конфликта, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

По мнению многих, популярность Жеглова связана с экранной версией Владимира Высоцкого. Иначе исходный образ героя мог бы восприниматься совсем по‑другому.

Жеглов в фильме

В фильме есть сцены, которые подчёркивают жесткость героя. В сюжете показаны эпизоды с подброшенным кошельком Кирпичу, засада в квартире Верки‑модистки, испытание для Шарапова из‑за «потерянной» папки в закрытом кабинете и первая встреча с Груздевым. Эти фрагменты иллюстрируют отношение Жеглова к людям и метод работы.

После освобождения Груздев сказал Шарапову о Жеглове следующее:

«Плохой человек Жеглов, для него люди — мусор!».

Шарапов не спешит верить этим словам. Слова Груздева приобретают особую значимость после смерти Левченко.