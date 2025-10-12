Меню
Киноафиша Статьи Почему швед из «Интердевочки» женился на Тане: фанаты нашли сразу несколько мотивов — есть весьма убедительные

12 октября 2025 10:23
«Интердевочка»

Версия о «шведской жадности» неожиданно разделила зрителей фильма Петра Тодоровского на два лагеря.

Фильм «Интердевочка» (1989) давно стал культовым портретом позднесоветской эпохи. Но споры о поступках героев не утихают до сих пор.

В центре — швед Эдвард Ларсен, интеллигентный инженер, который женится на валютной проститутке Тане Зайцевой. Фанаты обсуждают: была ли это любовь, жалость или всё-таки расчёт — попытка сэкономить и выбрать жену «попроще»?

Считал-считал, да просчитался

Комментатор LR. «Le rétro» видит в поступке Ларсена холодный расчёт

«Если и предположить, что он руководствовался экономическими соображениями, то у него получилось, как говорила прабабка — на шведских спичках сэкономим, на водке пропьём», — написал он в дзене.

По словам зрителя, инженер просто не просчитал последствий — «не получил ни продвижения по службе, ни нового проекта, ни карьерных перспектив».

Для скандинавского общества такой брак стал репутационным ударом, ведь «жениться на валютной девушке — это не романтика, а риск».

«Стремление сэкономить не противоречит любви»

Рита Карамыш возражает:

«Стремление сэкономить отнюдь не противоречит любви. Старушка, выбирая дешёвые помидоры, обожает их за невысокую цену. Так и Ларсен — может, и влюбился, но не без выгоды».

По её мнению, такие мотивы не отменяют чувств, а только подчёркивают бытовую сторону брака.

Он просто влюбился

Светлана уверена: всё проще. «Какая экономия? Он же был готов Танину маму забрать жить к ним. Не каждый зять на такое способен. Я считаю, что он полюбил Таню. Просто Таня его не любила».

Поддерживает её Anna N.:

«Швеция — страна победившего феминизма. Там муж и жена равные партнёры, а Эдвард хотел традиционную семью. Красавица из СССР показалась ему воплощением мечты о женственности».

Подобное притягивается к подобному

Но зрительница stella считает, что оба героя одинаково прагматичны: «Если он и решил на ней сэкономить, то они — два сапога пара. Таня — материальна, и её швед — такой же. Люди одного склада, но с разным подходом».

Он решил, что сделал ей одолжение

Ada Veen видит в Ларсене типичного «спасителя падших»:

«Наверное, он думал, что сильно осчастливил простую русскую девушку и она теперь будет ему благодарна. Может, чувствовал себя Раскольниковым, спасающим Сонечку Мармеладову. Но Таня не Сонечка — она знала, что взять у него должна всё».

А может, это была просто жалость?

Некоторые фанаты уверены, что всё было по-другому. «Я думаю, он Таню пожалел просто, — пишет Индирка Лесная. — Слышал об ужасах советского режима и решил подарить ей свободу. Его мне жалко в этом фильме».

Так или иначе, версия о «шведской экономии» стала для зрителей новой оптикой. Одни видят в Ларсене расчёт, другие — простодушие, третьи — слепую веру в любовь без оглядки на прошлое. И, похоже, этот спор не закончится ещё долго.

Источник: обсуждение под публикацией дзен-канала «Эх, прокачу!»

Также вам будет интересно: «Я требую продолжения банкета»: если вы поняли, из какого это фильма — пройдете наш тест по кино СССР

Фото: Кадр из фильма «Интердевочка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
