Почему Шурик в двух фильмах Гайдая блондин, а в «Иване Васильевиче» нет: история, о которой мало кто знает

Как образ актёра изменили ради сценария и почему Демьяненко больше никогда не соглашался на обесцвечивание.

Светловолосый студент в очках — именно так зрители впервые увидели Шурика в гайдаевских комедиях «Операция „Ы“» (1965) и «Кавказская пленница» (1966).

Но уже в «Иване Васильевиче меняет профессию» (1973) герой неожиданно возвращается к своему натуральному тёмному цвету. Почему так произошло — история не из простых.

Образ блондина по замыслу Гайдая

По первоначальной задумке Леонида Гайдая Шурик должен был быть именно блондином — мягким, светлым, слегка наивным.

Александр Демьяненко, сыгравший культовую роль, был брюнетом, поэтому актёра перекрасили в блонд. Но сделать это оказалось куда сложнее, чем предполагали.

«Меня красили бланкитом… сожгли кожу на голове»

Позже Демьяненко вспоминал о съёмках так:

«Меня красили бланкитом. Волосы сожгли напрочь, кожа вся пошла волдырями. Это было ужасно, я терпеть не мог эту процедуру».

Вдова актёра, Людмила Демьяненко, говорила ещё откровеннее:

«Его красили беспощадно, безобразно, до волдырей на коже. Тогда были жуткие краски. Хорошо ещё, что Саша не полысел».

Почему цвет выглядел разным в «Кавказской пленнице»

В «Кавказской пленнице» внимательные зрители замечают, что оттенок волос Шурика в разных сценах немного меняется.

Причина — в условиях съёмок: сцены снимали на разной плёнке и с разным светом, между дублями проходили месяцы, и актёра перекрашивали несколько раз, составы красок могли давать немного отличающийся оттенок.

Почему Шурик снова стал брюнетом

К 1973 году Демьяненко категорически отказался от обесцвечивания: агрессивные средства для окрашивания волос тех лет буквально сжигали кожу головы.

Гайдай уступил, и в «Иване Васильевиче меняет профессию» Шурик впервые появился брюнетом. И, стоит отметить, это мало кого из зрителей смутило.