Почему Шурик в двух фильмах Гайдая блондин, а в «Иване Васильевиче» нет: история, о которой мало кто знает

Светловолосый студент в очках — именно так зрители впервые увидели Шурика в гайдаевских комедиях «Операция „Ы“» (1965) и «Кавказская пленница» (1966).
Но уже в «Иване Васильевиче меняет профессию» (1973) герой неожиданно возвращается к своему натуральному тёмному цвету. Почему так произошло — история не из простых.
Образ блондина по замыслу Гайдая
По первоначальной задумке Леонида Гайдая Шурик должен был быть именно блондином — мягким, светлым, слегка наивным.
Александр Демьяненко, сыгравший культовую роль, был брюнетом, поэтому актёра перекрасили в блонд. Но сделать это оказалось куда сложнее, чем предполагали.
«Меня красили бланкитом… сожгли кожу на голове»
Позже Демьяненко вспоминал о съёмках так:
«Меня красили бланкитом. Волосы сожгли напрочь, кожа вся пошла волдырями. Это было ужасно, я терпеть не мог эту процедуру».
Вдова актёра, Людмила Демьяненко, говорила ещё откровеннее:
«Его красили беспощадно, безобразно, до волдырей на коже. Тогда были жуткие краски. Хорошо ещё, что Саша не полысел».
Почему цвет выглядел разным в «Кавказской пленнице»
В «Кавказской пленнице» внимательные зрители замечают, что оттенок волос Шурика в разных сценах немного меняется.
Причина — в условиях съёмок: сцены снимали на разной плёнке и с разным светом, между дублями проходили месяцы, и актёра перекрашивали несколько раз, составы красок могли давать немного отличающийся оттенок.
Почему Шурик снова стал брюнетом
К 1973 году Демьяненко категорически отказался от обесцвечивания: агрессивные средства для окрашивания волос тех лет буквально сжигали кожу головы.
Гайдай уступил, и в «Иване Васильевиче меняет профессию» Шурик впервые появился брюнетом. И, стоит отметить, это мало кого из зрителей смутило.