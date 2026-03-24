Почему сериал «Ликвидация» в 2007 году сняли черно-белым: Сергей Урсуляк настаивал на этом

Сериал «Ликвидация» подарил зрителям по всему миру частичку Одессы. Благодаря героям миллионы людей подхватили знаменитый местный акцент, повторяя за Давидом Марковичем и Фимой. Фразы из сериала давно перекочевали в повседневные разговоры.

Этот проект запомнился не только яркими персонажами, но и своим необычным «обликом». Создатели сознательно выбрали чёрно-белую картинку. Такой ход позволил сосредоточить внимание на сюжете и героях, убрав отвлекающие цветовые детали из кадра.

Режиссёр «Ликвидации» Сергей Урсуляк и сам признавался в любви к чёрно-белому кино. По его словам, такая картинка придаёт истории особую поэзию и глубину.

Он считал, что цветная версия могла бы легко потерять тот самый уникальный шарм и не сумела бы так достоверно перенести зрителя в атмосферу послевоенной эпохи.