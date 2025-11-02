Меню
Киноафиша Статьи

Почему родители Тихиро превратились именно в свиней: как и все у Миядзяки, этот момент имел глубокий смысл

2 ноября 2025 14:44
Кадр из фильма «Унесенные призраками»

Аниме затрагивает действительно важные темы.

В «Унесённых призраками» момент, когда родители Тихиро с жадностью накидываются на еду и превращаются в свиней, — один из самых запоминающихся в истории анимации. И самый загадочный. Миядзаки, как всегда, не дал однозначного ответа, зато — множество слоёв смысла, в которых легко потеряться.

Свинья как зеркало человека

Когда режиссёра спросили, почему он снова использует образ свиней (и в «Порко Россо», и здесь), он сначала отшутился: «Потому что их проще рисовать, чем верблюдов». Но потом сказал фразу, которая многое объясняет:

«Поведение свиней очень похоже на поведение людей. В глубине души я люблю свиней — за их силу и слабость. Они нам близки».

Для Миядзаки свинья — не символ грязи, а символ человеческих пороков, которые неизбежно следуют за изобилием. Жадность, чревоугодие, самодовольство — всё то, что делает человека животным в цивилизованной оболочке.

Аллегория Японии 1980-х

Позже студия Ghibli пояснила смысл сцены официально. По словам команды, Миядзаки вдохновлялся японским «пузырём» 80-х — эпохой, когда страна утонула в потреблении, кредитах и иллюзии бесконечного роста. Люди, сказано в объяснении, «превращались в свиней телом и душой», не в сказке, а в реальности.

И когда родители Тихиро, не спросив, начинают есть чужое, — это не просто бытовая ошибка, а акт символического обжорства эпохи, где всё дозволено, пока не прозвенит звонок пробуждения.

Испытание для Тихиро

Для самой девочки этот эпизод — рубеж взросления. Родители теряют человеческий облик, а она вынуждена сохранить свой. Миядзаки словно говорит: детство кончается тогда, когда ты впервые видишь, что взрослые — не всегда пример, а иногда те самые свиньи, которых надо спасать.

В итоге превращение родителей — не про наказание, а про очищение. Только пройдя через страх, стыд и труд, героиня возвращает им человечность. И, возможно, режиссёр предупреждает всех нас: если перестать ценить труд, природу и меру, свинья внутри проснётся — тихо и навсегда.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из фильма «Унесенные призраками»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
