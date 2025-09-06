Почему режиссер советского «Шерлока Холмса» пожалел о роли для Михалкова: на съемках дело дошло до грубости и криков

Советский режиссёр Игорь Масленников создал одну из самых узнаваемых экранизаций Шерлока Холмса в мире. Его серия фильмов о гениальном сыщике и докторе Ватсоне стала классикой ещё в 1980-х и до сих пор высоко ценится знатоками.

Интересно, что даже британская королева Елизавета II отмечала — Василию Ливанову удалось воплотить на экране вероятно самого точного Холмса в истории.

Всего Масленников снял 13 картин по произведениям Конан Дойля, но по-настоящему культовой стала именно «Собака Баскервилей». И её съёмки проходили в особенно непростых условиях.

Кастинг «Собаки Баскервилей»

Съёмки запомнились ярким кастингом. К легендарному дуэту Ливанова и Соломина присоединились звёзды первой величины: Олег Янковский, Светлана Крючкова и даже Никита Михалков в роли сэра Генри.

Интересно, что изначально на эту роль рассматривали Николая Губенко, но он отказался. Тогда Крючкова предложила кандидатуру Михалкова — уже состоявшегося режиссёра и актёра. Масленников согласился, не подозревая, насколько сложной окажется работа с таким исполнителем.

Никита Михалков в «Собаке Баскервилей»

Никита Михалков прибыл на площадку в сопровождении Александра Адабашьяна — и дуэт мгновенно начал вносить коррективы в рабочий процесс. Они активно делились советами с режиссёром Игорем Масленниковым, порой переходя границы профессионального этикета.

Ситуацию усложняло то, что Василий Ливанов — сам обладающий сильным характером — иногда поддерживал инициативы Михалкова.

Однако Масленникову хватило авторитета: после одного твёрдого замечания Михалков стал вести себя значительно сдержаннее, признав главенство режиссёра. Но постановщику пришлось повысить голос на артиста. Такая публичная выходка расстроила Михалкова.

Адабашьян же неожиданно для себя получил роль дворецкого Бэрримора. Его фраза «Овсянка, сэр» стала одной из самых узнаваемых цитат фильма.

