Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему режиссер советского «Шерлока Холмса» пожалел о роли для Михалкова: на съемках дело дошло до грубости и криков

Почему режиссер советского «Шерлока Холмса» пожалел о роли для Михалкова: на съемках дело дошло до грубости и криков

6 сентября 2025 16:11
Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»

Работа над фильмом велась в непростых условиях.

Советский режиссёр Игорь Масленников создал одну из самых узнаваемых экранизаций Шерлока Холмса в мире. Его серия фильмов о гениальном сыщике и докторе Ватсоне стала классикой ещё в 1980-х и до сих пор высоко ценится знатоками.

Интересно, что даже британская королева Елизавета II отмечала — Василию Ливанову удалось воплотить на экране вероятно самого точного Холмса в истории.

Всего Масленников снял 13 картин по произведениям Конан Дойля, но по-настоящему культовой стала именно «Собака Баскервилей». И её съёмки проходили в особенно непростых условиях.

Кастинг «Собаки Баскервилей»

Съёмки запомнились ярким кастингом. К легендарному дуэту Ливанова и Соломина присоединились звёзды первой величины: Олег Янковский, Светлана Крючкова и даже Никита Михалков в роли сэра Генри.

Интересно, что изначально на эту роль рассматривали Николая Губенко, но он отказался. Тогда Крючкова предложила кандидатуру Михалкова — уже состоявшегося режиссёра и актёра. Масленников согласился, не подозревая, насколько сложной окажется работа с таким исполнителем.

Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»

Никита Михалков в «Собаке Баскервилей»

Никита Михалков прибыл на площадку в сопровождении Александра Адабашьяна — и дуэт мгновенно начал вносить коррективы в рабочий процесс. Они активно делились советами с режиссёром Игорем Масленниковым, порой переходя границы профессионального этикета.

Ситуацию усложняло то, что Василий Ливанов — сам обладающий сильным характером — иногда поддерживал инициативы Михалкова.

Однако Масленникову хватило авторитета: после одного твёрдого замечания Михалков стал вести себя значительно сдержаннее, признав главенство режиссёра. Но постановщику пришлось повысить голос на артиста. Такая публичная выходка расстроила Михалкова.

Адабашьян же неожиданно для себя получил роль дворецкого Бэрримора. Его фраза «Овсянка, сэр» стала одной из самых узнаваемых цитат фильма.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Михалков назвал российские фильмы, которые стоит увидеть американцам.

Фото: Кадры из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Почему у «пятнадцатисуточника» из «Операции "Ы"» на груди было «Хочу на Луну»? Тайный код, спрятанный в комедии Гайдая Читать дальше 27 сентября 2025
В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя В Сети вычислили прототип Раисы Захаровны из «Любовь и голуби»: портрет в ее квартире говорит зам за себя Читать дальше 27 сентября 2025
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки» Читать дальше 26 сентября 2025
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера? Читать дальше 26 сентября 2025
«Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене «Джентльмены удачи» без Люды были бы совсем другими: что зрители часто упускают в этой важной и глубокой сцене Читать дальше 26 сентября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше