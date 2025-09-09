Меню
Почему Раиса так вцепилась в Васю в «Любовь и голуби» и причем тут экстрасенсы: секрет, который не лежит на поверхности

9 сентября 2025 12:19
Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Страсти не было, но было нечто другое.

Советская комедия «Любовь и голуби» — это фильм, который знают наизусть, но всё равно пересматривают снова и снова. Фразы героев давно стали крылатыми, а сюжет вызывает жаркие споры даже спустя десятилетия.

Один из самых обсуждаемых вопросов — почему Раиса Захаровна так вцепилась в Василия Кузякина, простого деревенского мужика, примерного семьянина и отца троих детей. На первый взгляд, между ними не было ни страсти, ни мгновенного притяжения. Но всё оказалось куда тоньше.

Случайная встреча и странный крючок

Когда Вася приехал на юг лечить травму, судьба свела его с одинокой и немного странной Раисой Захаровной. Их первая встреча началась холодно: она была строга, надменна и вовсе не горела желанием познакомиться поближе.

Но всё изменило одно слово — «экстрасенс». Услышав про «астрал» и «высший разум», Вася заглотил крючок. Ему стало любопытно, и он начал слушать Раису с неподдельным интересом.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Женщина, которую никто не слышал

Раиса Захаровна — глубоко одинокая женщина. У неё нет мужа, детей, подруг, и даже собачка для неё скорее заменяет ребёнка. Её увлечение эзотерикой многие считали странностью, почти сумасбродством, и предпочитали держаться подальше.

В её мире было слишком мало людей, готовых её выслушать. А тут — Вася. Он не перебивает, не спорит, не смеётся. Он просто слушает. И для Раисы это было почти откровением, пишет автор Дзен-канала Кинодом

Супружеский долг, о котором забывают

Фильм тонко показывает важную вещь: женщинам нужен не только физический контакт, но и внимание. Им важно, чтобы их слышали. Вася, сам того не понимая, дал Раисе то, чего ей так не хватало — ощущение, что она кому-то интересна.

Для неё это оказалось мощнее любых признаний. Именно поэтому она так вцепилась в Кузякина: он стал для неё не просто мужчиной, а редким собеседником, человеком, который видит её душу, а не только странности.

Вот и весь секрет: Раиса влюбилась не в Васю, а в то, что он её слушал. Ирония судьбы в том, что если бы он сделал вид, что ей неинтересно, романа бы никогда не случилось.

Ранее портал «Киноафиша» писал про ляпы в советском хите «Любовь и голуби», которые зрители не замечали годами.

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
