Почему после щелчка Таноса в живых осталась именно эта кучка Мстителей? Не зря этот момент ждали целых 10 лет

Щелчок, изменивший киновселенную Marvel, стёр половину героев — но почему судьба пощадила именно этих? Танос клялся, что его выбор случаен, но у сценаристов были свои, очень логичные причины.

Возвращение к истокам

Главный намёк кроется в самом составе выживших. После «Войны бесконечности» остались почти все оригинальные Мстители — Капитан Америка, Железный человек, Тор, Халк, Чёрная вдова и, где-то на горизонте, Соколиный глаз. Это не случайность.

Marvel хотели замкнуть 10-летнюю историю: начать всё с тех, кто стоял у истоков, и закончить вместе с ними. Символично, что именно старые герои должны довести историю до конца — последний раунд ветеранов, прежде чем передать эстафету новому поколению.

Последний выход старой гвардии

Контракты актёров — ещё один немаловажный фактор. Роберт Дауни-младший и Крис Эванс уже тогда подходили к финалу своих соглашений с Marvel, и фанаты давно догадывались: впереди либо жертва, либо уход на заслуженный покой.

Сценаристы решили — их герои заслужили достойное прощание. Капитан Америка и Тони Старк выживали не по воле Таноса, а по воле студии: у них оставались нерассказанные главы и последняя миссия — вернуть баланс во вселенной.

Стрэндж всё рассчитал

Когда Доктор Стрэндж посмотрел 14 000 605 вариантов будущего и отдал Камень времени, он видел один-единственный путь к победе. Его сделка с Таносом — не импульс, а стратегия: Тони Старк должен был остаться жив, чтобы позже стать ключом к спасению вселенной. Не магия, а холодный расчёт сценария.

Тор как последний из рода

После гибели Асгарда и Локи Тор остаётся последним наследником — и символом выживания цивилизации. Его смерть в тот момент уничтожила бы не только героя, но и саму идею возрождения Асгарда. К тому же у него — новый топор и незаконченная война. Тор нужен был, чтобы закрыть линию богов.

Халк не сказал последнего слова

Его отказ превратиться в битве — не трусость, а задел на будущее. Халк испугался поражения, но именно поэтому он должен был вернуться сильнее. Щелчок Таноса оставил его живым, потому что его внутренняя драма — человек против чудовища — только начиналась.

Капитан Америка против вселенной

Кэп живёт по принципу «встань, даже если шансов нет». В комиксах он единственный, кто встал перед Таносом с надетой Перчаткой. И Marvel явно хотели показать этот момент на экране. Его упорство, вера и готовность умереть ради других — причина, почему он выжил. Финал без него просто не сработал бы.

Наташа и её искупление

У Чёрной вдовы в «Войне бесконечности» мало экранного времени, но её миссия только начиналась. Вся её история — путь к прощению. Если кто и должен был помочь восстановить мир, то женщина, которая когда-то разрушала его. Поэтому Наташу оставили — чтобы завершить её историю искупления.

Земное прикрытие и связь с правительством

Военная Машина — старый друг Старка и единственный герой, официально связанный с армией. После хаоса «щелчка» миру нужен был посредник, кто сможет говорить с властью. Именно Джеймс Роудс должен был держать линию связи между Мстителями и остатками цивилизации.

Ракета и Небула — мост в космос

После гибели команды «Стражей» именно Ракета остаётся лучшим пилотом и проводником в галактическую часть сюжета. А Небула — носитель боли и ярости, готовая довести дело до конца. В комиксах именно она в итоге помогает победить Таноса, и этот намёк Marvel оставили зрителям заранее.

Marvel не оставили ничего на волю случая. Щелчок Таноса был лишь иллюзией хаоса, за которой скрывалась тщательно продуманная логика: каждый выживший герой был нужен, чтобы завершить собственный путь — и закрыть эпоху, начатую десять лет назад.

