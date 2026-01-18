Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему после Джиганхира Хюррем перестала рожать детей Сулейману: дело не только в недуге новорожденного

Почему после Джиганхира Хюррем перестала рожать детей Сулейману: дело не только в недуге новорожденного

18 января 2026 08:27
Кадр из сериала «Великолепный век»

Последний наследник отличался от других детей султана.

История любви султана Сулеймана I и Хюррем-султан давно стала легендой — во многом благодаря сериалу «Великолепный век». На экране их союз выглядит почти безграничным: власть, страсть, дети, влияние. Но именно после рождения Джихангира эта история неожиданно останавливается — и у этого есть вполне земные причины.

Ребёнок, который напугал даже султана

Джихангир родился с тяжёлым физическим недугом и с детства был болезненным — это подтверждают и хроники, и сериал. Для Османской династии рождение больного наследника было тревожным знаком, а для родителей — личной драмой. После этого риск повторения подобного исхода уже не выглядел теоретическим.

Ранние роды и женский ресурс эпохи

Хюррем начала рожать очень рано — по историческим данным, ей было около 15 лет. Пять беременностей подряд, почти без перерывов, даже по меркам XVI века были серьёзным испытанием для организма. К моменту рождения Джихангира Хюррем была истощена, и это вполне могло поставить естественную точку в её материнстве.

Сулейман всё чаще был вне гарема

В отличие от сериала, реальный Сулейман большую часть жизни проводил в походах. После рождения Джихангира он надолго ушёл в военные кампании, включая затяжное противостояние с Сефевидами. Физическое отсутствие султана — самый простой и самый недраматичный фактор, о котором сценаристы предпочитают не напоминать.

Сознательный выбор самой Хюррем

К этому моменту Хюррем уже была не просто любимицей, а политической фигурой. У неё было несколько сыновей-наследников, дочь Михримах и постоянная угроза со стороны сторонников Мустафы. Новая беременность означала бы потерю контроля, уязвимость и отстранение от дворцовой игры — а Хюррем слишком хорошо понимала цену паузы.

История Джихангира стала не просто трагедией, а поворотной точкой. После него Хюррем окончательно сместила фокус с материнства на власть, выживание детей и собственное положение при султане. И в этом смысле отсутствие новых родов было не слабостью — а расчётом.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хатидже злилась не просто так: что на самом деле было между Ибрагимом и Шах-султан Хатидже злилась не просто так: что на самом деле было между Ибрагимом и Шах-султан Читать дальше 18 января 2026
В реальной Османской империи Фирузе даже посуду мыть в гареме не пустили бы: история наложницы рассыпается из-за одной детали В реальной Османской империи Фирузе даже посуду мыть в гареме не пустили бы: история наложницы рассыпается из-за одной детали Читать дальше 17 января 2026
Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Пока все смотрели на ТВ «Иронию судьбы», «пираты» отсчитывали куранты под хоррор: именно эту ленту чаще всего скачивали в праздники Читать дальше 19 января 2026
Посмотрела культовый сериал от Hulu и теперь хочу промыть глаза: вместо любовной драмы выдали разврат, вранье и сборище инфантилов Посмотрела культовый сериал от Hulu и теперь хочу промыть глаза: вместо любовной драмы выдали разврат, вранье и сборище инфантилов Читать дальше 18 января 2026
В «Доме дракона» все напутали, и даже Мартин ошибся: мы узнали, чем на самом деле болел Визерис — этот диагноз сейчас ставят многим В «Доме дракона» все напутали, и даже Мартин ошибся: мы узнали, чем на самом деле болел Визерис — этот диагноз сейчас ставят многим Читать дальше 18 января 2026
Netflix показал новую Уэнсдей: фанаты «Ван Пис» все поняли по одному кадру Netflix показал новую Уэнсдей: фанаты «Ван Пис» все поняли по одному кадру Читать дальше 18 января 2026
Почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья: зрители годами не замечали один важный смысл Почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья: зрители годами не замечали один важный смысл Читать дальше 18 января 2026
Посмотрели из «Из многих» и не можете забыть финал? Вот еще 5 сериалов, которые зацепят также Посмотрели из «Из многих» и не можете забыть финал? Вот еще 5 сериалов, которые зацепят также Читать дальше 18 января 2026
«Основание» от Apple TV+ нарушил эти 3 столпа Айзека Азимова: без них сериал совсем не похож на книги «Основание» от Apple TV+ нарушил эти 3 столпа Айзека Азимова: без них сериал совсем не похож на книги Читать дальше 18 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше