Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь

Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь

27 сентября 2025 19:35
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Есть несколько теорий, почему призрак привязан к месту и дело не только в Василиске.

Задумывались ли вы, почему Плакса Миртл обитает именно в туалете? В книгах Роулинг прямого ответа нет, зато догадок хватает. Для многих фанатов Поттерианы это один из самых странных, но притягательных вопросов: что заставило юное привидение выбрать столь нелепое место? А ведь она могла свободно перемещаться где угодно.. она же призрак.

Призраки тянутся к детям

Мир Хогвартса густо населён приведениями, и каждому из них нужны эмоции, чтобы ощущать себя хоть немного живыми. Миртл ищет острых переживаний — она слышит секреты, наблюдает за школьными ссорами, подслушивает признания. Для неё туалет — это вовсе не только трубы и кафель, а место, где рождаются детские драмы и откровения.

Личное прошлое

При жизни Миртл чувствовала себя изгоем. Одноклассницы дразнили её, и именно в туалете она часто пряталась от слёз и обид. Там же она и погибла, столкнувшись со взглядом василиска. Вернуться в это пространство после смерти стало для неё почти естественным выбором — как будто она продолжила незаконченную историю, пишет автор Дзен-канала ФАНТАСТ

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Незаконченные дела

В поттерианском мире призраки остаются рядом не случайно. Их держат чувство вины, страх или привязанность. Для Миртл это была месть и неумение отпустить обидчика, которого она преследовала даже после гибели. Туалет оказался ареной её личной драмы и триумфа — местом, где её наконец услышали.

Версия Дамблдора

Есть и фанатская теория посильнее. Якобы Альбус Дамблдор сознательно допустил присутствие Миртл в туалете: привидение наблюдало, помогало Гарри и Гермионе, даже подталкивало сюжет к важным событиям. Для директора Хогвартса она могла быть своеобразным «невидимым агентом».

В итоге туалет стал символом судьбы Миртл — одновременно её убежищем, проклятьем и инструментом истории. И, возможно, именно поэтому Плакса так и не захотела покинуть его стены.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в «Гарри Поттере» не рассказали о сестре Дамблдора.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) «Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Читать дальше 27 сентября 2025
Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Читать дальше 24 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше