Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь

Есть несколько теорий, почему призрак привязан к месту и дело не только в Василиске.

Задумывались ли вы, почему Плакса Миртл обитает именно в туалете? В книгах Роулинг прямого ответа нет, зато догадок хватает. Для многих фанатов Поттерианы это один из самых странных, но притягательных вопросов: что заставило юное привидение выбрать столь нелепое место? А ведь она могла свободно перемещаться где угодно.. она же призрак.

Призраки тянутся к детям

Мир Хогвартса густо населён приведениями, и каждому из них нужны эмоции, чтобы ощущать себя хоть немного живыми. Миртл ищет острых переживаний — она слышит секреты, наблюдает за школьными ссорами, подслушивает признания. Для неё туалет — это вовсе не только трубы и кафель, а место, где рождаются детские драмы и откровения.

Личное прошлое

При жизни Миртл чувствовала себя изгоем. Одноклассницы дразнили её, и именно в туалете она часто пряталась от слёз и обид. Там же она и погибла, столкнувшись со взглядом василиска. Вернуться в это пространство после смерти стало для неё почти естественным выбором — как будто она продолжила незаконченную историю, пишет автор Дзен-канала ФАНТАСТ

Незаконченные дела

В поттерианском мире призраки остаются рядом не случайно. Их держат чувство вины, страх или привязанность. Для Миртл это была месть и неумение отпустить обидчика, которого она преследовала даже после гибели. Туалет оказался ареной её личной драмы и триумфа — местом, где её наконец услышали.

Версия Дамблдора

Есть и фанатская теория посильнее. Якобы Альбус Дамблдор сознательно допустил присутствие Миртл в туалете: привидение наблюдало, помогало Гарри и Гермионе, даже подталкивало сюжет к важным событиям. Для директора Хогвартса она могла быть своеобразным «невидимым агентом».

В итоге туалет стал символом судьбы Миртл — одновременно её убежищем, проклятьем и инструментом истории. И, возможно, именно поэтому Плакса так и не захотела покинуть его стены.

