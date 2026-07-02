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Почему орки в «Хоббите» не боятся солнца? Нарушение канона Толкина или хитрая уловка Питера Джексона

2 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Хоббит»

Разбираемся, нарушили ли фильм правила вселенной Толкина.

В мире Толкина есть чёткое правило: обычные орки боятся солнечного света. Мы это помним по «Властелину колец», где они штурмуют Хельмову Падь исключительно ночью, а если солнце всё же выглядывает, прячутся под накидками и ругаются. Даже в сериале «Кольца власти» орки не ходят днём без прикрытия — роют тоннели, крадутся по теням и подолгу готовят нападения.

Так откуда же берутся смелые и наглые орки в «Хоббите», которые скачут на варгах по солнечному лесу Лихолесья или устраивают засаду на ярком дневном свету? Здесь всё не так однозначно.

Начнём с того, что орки — это не тролли. Последние действительно превращаются в камень при рассвете (по крайней мере, некоторые виды), а орки — нет. Они страдают от света, но не умирают от него. Исторически орки были выведены Морготом в тёмных подземельях, и всё своё существование провели в пещерах и шахтах. Их глаза прекрасно видят в темноте, но солнечный свет вызывает у них боль, дезориентацию и панику. Не смертельно, но очень неприятно. Поэтому в идеале орки воюют в пасмурную погоду или ночью.

Кадр из фильма «Хоббит»

Во «Властелине колец» Саурон это учитывал — магическим образом он заслонял солнце тучами. А вот в «Хоббите» такие детали не проработаны. Возможно, дело в воле режиссёра: Питер Джексон просто сделал ставку на динамику и зрелищность, особенно в сценах погони на варгах. Лихолесье хотя бы частично оправдывает орков — в фильме они передвигаются под тенью деревьев. А вот сцена на солнечном плато — скорее художественная вольность, чем следование канону.

Есть ещё один нюанс. Орки, которых мы видим в «Хоббите», могут быть не совсем «орки» в классическом понимании. Например, Азог и его воины, возможно, были усовершенствованной версией — вроде урук-хай. А урук-хай, как мы помним, к солнцу нечувствительны.

Так что ответ таков: в «Хоббите» орки действительно передвигаются днём, потому что могут — это не смертельно. Но комфортно ли им при этом? Вряд ли. Просто иногда даже оркам приходится терпеть неудобства ради великой битвы — и красивой сцены на экране.

Ранее мы рассказывали, что за всю трилогию «Властелина колец» Леголас говорит Фродо всего четыре слова: вот какой у них был смысл.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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