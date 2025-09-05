Почему «Операция “Ы”» называется именно так и откуда вообще взялась эта буква? Гайдай придумал все случайно

Кстати, у киноленты изначально было совсем другое название.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» — культовая советская комедия Леонида Гайдая, вышедшая в 1965 году. Картина состоит из трёх новелл, и заключительная, собственно «Операция “Ы”», стала самой узнаваемой. Но почему фильм получил именно такое странное название?

Чтобы никто не догадался

По сюжету герои Юрия Никулина, Георгия Вицына и Евгения Моргунова договариваются с руководителем базы Петуховым инсценировать ограбление склада. Для конспирации решают дать плану кодовое имя. «Операция» — предлагает Трус. «Ы!» — добавляет Балбес. «Почему “Ы”?» — уточняет Петухов. «Чтобы никто не догадался», — следует гениально простая реплика.

Как Гайдай придумал легенду

Есть и другая версия, закулисная. В раннем сценарии у фильма должно было быть совсем иное название — сначала «Несерьёзные истории», затем рассматривали вариант «Операция “У”».

Но, по легенде, после шумного застолья один из авторов, страдая от похмелья, смог издать только протяжное «Ыыыыы». Гайдайу понравился этот звук — он решил, что так будет смешнее и для названия, и для будущей реплики Никулина.

В итоге шутка про конспирацию и случайный звук из-за похмелья сделали своё дело: «Операция “Ы”» стала культовой и получила одно из самых запоминающихся имён в истории советского кино.

