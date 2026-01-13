«Почему об этом сериале так мало говорили?»: мистический детектив НТВ с Гармашем и Ходченковой способен поглотить с головой

История с исчезнувшим телом, научным скепсисом и расследованием, которое быстро выходит за рамки обычного криминального сюжета.

Если вы в поисках качественного детективно-мистического сериала, стоит вспомнить про напрасно забытую картину НТВ «По ту сторону смерти» с Сергеем Гармашем и Светланой Ходченковой.

В центре сюжета — следователь, расследующий странное дело об исчезновении человека, официально признанного погибшим, и серия событий, в которых реальность всё чаще спорит с фактами.

Исчезновение, которое запускает расследование

Для следователя СК Глеба Точилина (Сергей Гармаш) это дело должно стать последним перед пенсией.

Из морга пропадает тело Алексея Быстрова, официально погибшего под поездом. На следующий день мужчина приходит в себя и уходит сам, не оставив объяснений.

Формально это тупик: преступления нет, тело отсутствует, а документы противоречат реальности.

Напарники с разным взглядом на происходящее

К расследованию подключается Юлия Дёмина (Светлана Ходченкова), сотрудница института мозга. Ранее Быстров спас её от гибели под электричкой.

Точилин привык работать с фактами и допросами, Дёмина ищет объяснения в физиологии и работе сознания.

Их взаимодействие строится на спорах и постоянных проверках версий, а не на взаимной симпатии.

Каждая серия — новое дело

По мере поисков Быстрова следователи сталкиваются с другими преступлениями, где фигурируют люди, считавшиеся погибшими, или события, не укладывающиеся в привычную логику.

Параллельно вскрываются эпизоды из прошлого самого Точилина, напрямую связанные с текущими делами.

Почему сериал сравнивают с хитами НТВ

Проект часто ставят рядом с «Мосгазом»: здесь тоже важна фигура следователя и его личная история. Разница в том, что «По ту сторону смерти» делает ставку на мистическую линию и сознательно оставляет часть вопросов без прямых ответов, не сводя всё к бытовому криминалу.

Сериал получил зрительский рейтинг 7,1 на Кинопоиске.

