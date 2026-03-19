Почему «Новая земля» на НТВ так и не заменила «Первый отдел»: «Скука несусветная, подражают "Ликвидации"!»

19 марта 2026 16:11
Проект получил противоречивые отзывы.  

На НТВ завершился показ сериала «Новая земля». Проект планировали как замену «Первому отделу» в вечернем слоте, рассчитывая удержать ту же аудиторию.

Однако полностью повторить успех предшественника не вышло. Зрители отметили в новинке несколько недостатков, хотя многим это не испортило удовольствие от просмотра.

Сюжет сериала

Бывший оперативник Тимофей Забелин после долгого отсутствия возвращается в родной Бердянск. Теперь он работает в местной полиции, но город изменился.

Уличных камер здесь почти нет, зато машины проверяют на взрывчатку. Любой выезд на вызов может обернуться перестрелкой или засадой. Забелину предстоит привыкнуть к новым условиям и понять, как действовать, когда закон и справедливость не всегда совпадают.

Отзывы о сериале

В Сети зрители сошлись во мнении, что идея сериала хорошая. Только вот получился он слишком тусклым.

«Идея хорошая, а реализация ужасная. Плохо все: актеры, диалоги и пр. Скука несусветная!», — отмечают комментаторы.

Впрочем, на месте топтались только первые серии. Те, кому хватило терпения их досмотреть, получили к финалу довольно бодрую историю.

«Мой муж смотрел фильм, не отрываясь. Сказал, что фильм тяжелый, но очень нужный и снят отлично», «Финал прямо сердца разбил», «Сериал поднял очень важную тему — жизнь на прифронтовых территориях во время СВО. За это ему плюс. Но вот сделан на коленке, сыроват. Еще были проблемы со звуком — приходилось напрягаться, чтобы услышать актеров в кадре, которые бормочут себе под нос. Несмотря на минусы, мне сериал понравился», — отметили в Сети.

Критики в интернете тоже пока хватает, особенно если сравнивать релиз с «тяжеловесами»-хитами.

«Сериал не удался. Нет характеров, нет жизни и конечно динамики. Все персонажи какие-то картонные. Сравнить с сериалом "Ликвидация" с Машковым, сюжет почти одинаков, борьба с преступностью и подпольем. Но какая разница во всем», — пишут комментаторы.

Светлана Левкина
