Почему Никита Джигурда покинул «Последний герой» в первый же день проекта со скандалом

25 февраля 2026 06:00
Никита Джигурда

Никита Джигурда — это выдающийся и эксцентричный артист современности.

Имя Никиты Джигурды ассоциируется с эпатажем, оригинальным самовыражением и рядом скандальных ситуаций. Тем не менее, актер продолжает активно сниматься в кино, участвовать в телепроектах и выступать с концертами, черпая вдохновение из окружающего мира.

Он принимал участие в нескольких ток-шоу, одним из запоминающихся моментов в его карьере стал проект «Последний герой». Напомним, что в этом шоу участники покидают цивилизацию и переезжают на остров, где делятся на команды и проходят разнообразные испытания. Каждый сезон правила немного изменяются, а российская версия является адаптацией зарубежного формата. Первый сезон вышел в 2001 году.

В 2008 году в проекте участвовали как звезды, так и обычные люди. Никита Джигурда был среди участников, но покинул шоу с громким скандалом уже в первом выпуске, до распределения по племенам.

Причиной стало его нежелание прыгать в открытое море с борта судна, на котором находились все участники. Он покинул проект вместе с писателем Виктором Ерофеевым, который также отказался от прыжка. Позже Джигурда признался, что пришел на шоу в качестве гостя и не собирался «плыть наперегонки с Эвелиной Блёданс».

Фото: Legion-Media
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
