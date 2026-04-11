Почему «Невский» никогда не заменит «Первый отдел»: «Поверхностный и телевизионно-шаблонный»

После окончания «Первого отдела» зрители ищут аналогичные сериалы, которые удержали бы их внимание. И не зря историю Брагина и Шибанова часто сравнивают с другим хитом НТВ — «Невским». Однако публика в Сети считает, что эти два проекта даже рядом не стояли.

Что цепляет? Образ Петербурга — сырого, угрюмого, полного контрастов — передан великолепно и становится идеальным фоном для криминальных сюжетов. Создатели делают акцент на повседневной службе оперативников, на их обычных, но крайне важных рабочих буднях.

Прослеживаются попытки показать настоящие трудности и внутренние противоречия в правоохранительной системе. К тому же в основе многих расследований лежат подлинные статьи Уголовного кодекса.

Что может разочаровать? Судя по отзывам публики, обещанная жизненность нередко остаётся лишь на словах и не подтверждается делом. Некоторые сюжетные повороты скатываются в излишнюю мелодраму или избитые штампы, которые давно уже набили оскомину.

Второстепенные персонажи зачастую прописаны поверхностно и однообразно, без глубины и объёма. Да и диалоги временами звучат чересчур искусственно, будто актёры читают заученный текст, а не проживают живую речь.