Почему наложницы так боялись попасть в Старый дворец? В «Великолепном веке» это звучало как приговор

16 сентября 2025 09:25
Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)

Причина куда глубже, чем думают многие.

В «Великолепном веке» угроза отправить соперницу в Старый дворец звучала страшнее, чем изгнание из гарема.

Для героинь это не просто потеря роскоши — это фактическая ссылка, потеря влияния, власти и будущего.

Но почему Эски-Сарай внушал такой ужас наложницам и почему эта деталь так важна для понимания реальной истории османского гарема?

Как появился Старый дворец

После завоевания Константинополя султан Мехмед II в 1453 году приказал построить новую резиденцию.

Первые покои разместили в центре города — компактный комплекс с личными апартаментами султана, казармами янычар и помещениями для гарема.

Но уже через несколько лет Мехмед решил переехать: климат был неблагоприятен, центр столицы казался небезопасным, а уединение становилось всё важнее. Так появился Новый дворец — Топкапы, а старая резиденция получила название Эски-Сарай.

Почему гарем оказался в Топкапы

Мехмед не доверял наложницам после покушения — оставил их в Старом дворце, сам же жил в Топкапы.

Всё изменилось только при Сулеймане и Хюррем. В 1541 году в Эски-Сарае случился пожар, и Хюррем сумела убедить султана перевезти гарем в Новый дворец.

Так женщины оказались ближе к центру власти, а Старый дворец превратился в место, куда отправляли тех, кому больше не находилось места при султане.

Место ссылки и забвения

В Эски-Сарае селили матерей умерших султанов, бывших фавориток, бесплодных наложниц и женщин, потерявших влияние.

Здесь их содержание урезалось, связи с властью прерывались, а жизнь превращалась в тихое ожидание конца. Для молодых наложниц это звучало как конец карьеры и фактическая смерть в живых.

Именно поэтому в сериале угроза «отправить в Старый дворец» звучит так жестко — она означала утрату всего.

Источник: дзен-канал Азербайджан — страна огней

Также прочитайте: Баязид умер именно из-за Хюррем: один неверный шаг матери — и случилась трагедия

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
