Почему наложницы так боялись попасть в Старый дворец? В «Великолепном веке» это звучало как приговор

В «Великолепном веке» угроза отправить соперницу в Старый дворец звучала страшнее, чем изгнание из гарема.
Для героинь это не просто потеря роскоши — это фактическая ссылка, потеря влияния, власти и будущего.
Но почему Эски-Сарай внушал такой ужас наложницам и почему эта деталь так важна для понимания реальной истории османского гарема?
Как появился Старый дворец
После завоевания Константинополя султан Мехмед II в 1453 году приказал построить новую резиденцию.
Первые покои разместили в центре города — компактный комплекс с личными апартаментами султана, казармами янычар и помещениями для гарема.
Но уже через несколько лет Мехмед решил переехать: климат был неблагоприятен, центр столицы казался небезопасным, а уединение становилось всё важнее. Так появился Новый дворец — Топкапы, а старая резиденция получила название Эски-Сарай.
Почему гарем оказался в Топкапы
Мехмед не доверял наложницам после покушения — оставил их в Старом дворце, сам же жил в Топкапы.
Всё изменилось только при Сулеймане и Хюррем. В 1541 году в Эски-Сарае случился пожар, и Хюррем сумела убедить султана перевезти гарем в Новый дворец.
Так женщины оказались ближе к центру власти, а Старый дворец превратился в место, куда отправляли тех, кому больше не находилось места при султане.
Место ссылки и забвения
В Эски-Сарае селили матерей умерших султанов, бывших фавориток, бесплодных наложниц и женщин, потерявших влияние.
Здесь их содержание урезалось, связи с властью прерывались, а жизнь превращалась в тихое ожидание конца. Для молодых наложниц это звучало как конец карьеры и фактическая смерть в живых.
Именно поэтому в сериале угроза «отправить в Старый дворец» звучит так жестко — она означала утрату всего.
Источник: дзен-канал Азербайджан — страна огней
Также прочитайте: Баязид умер именно из-за Хюррем: один неверный шаг матери — и случилась трагедия