Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему наложницы боялись зимы больше наказаний: факты, которые не показали в «Великолепном веке», чтобы не портить картинку

Почему наложницы боялись зимы больше наказаний: факты, которые не показали в «Великолепном веке», чтобы не портить картинку

1 ноября 2025 23:17
«Великолепный век»

История о холоде, который заставлял дрожать даже тех, кто жил в сердце Османской империи.

В «Великолепном веке» дворец Топкапы выглядит как бесконечное солнце, сады, фонтаны и роскошные залы. Но настоящая зима в Стамбуле могла превратить этот роскошный мир в ледяную ловушку.

Особенно для тех, кто жил в гареме — девушек, прибывших из мягкого климата и плохо подготовленных к османскому морозу.

Как мороз приходил в Топкапы

Стамбул переживал суровые зимы. В хрониках описан 1621 год, когда Босфор полностью замёрз. Город стоял без поставок, цены на топливо взлетали, а влажный мороз пробирал до костей. Дворец, спроектированный для летней прохлады, оказывался неподготовленным: мрамор ледяной, залы продуваемые, потолки высокие.

Султан

Почему гарем страдал сильнее всех

Наложницы жили в помещении, которое летом казалось раем, а зимой превращалось в промозглый лабиринт. Меха выдавали не всем, и девушки из тёплых регионов мерзли больше других.

Единственным источником тепла были мангалы — медные чаши с раскалёнными углями. Они давали тепло, но выпускали незаметный чад, ообенно опасный ночью. Хроники упоминают, что были и те, кто не просыпался после слишком долгого сидения у мангала.

Как спасались от холода

Полы застилали коврами в несколько слоёв, стены закрывали тяжелыми портьерами, одежды становилось вдвое больше. Зимой жизнь гарема буквально концентрировалась вокруг мангалов: они собирали всех в одной комнате и определяли распорядок дня и общения.

По материалам дзен-канала Lace Wars

Также прочитайте: Турецкие сценаристы, остановитесь: 5 сюжетных ходов из дизи, которые зрители уже не выносят

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители «Великолепного века» окончательно запутались: так кто же самая младшая из сестер Сулеймана — ведет себя как старшая Зрители «Великолепного века» окончательно запутались: так кто же самая младшая из сестер Сулеймана — ведет себя как старшая Читать дальше 30 октября 2025
Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Это было хуже, чем тюрьма: куда на два года отвезли Хюррем после похищения Читать дальше 29 октября 2025
Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было Читать дальше 28 октября 2025
113 серия станет последней: «Клюквенный щербет» покидают сразу четыре актера — в том числе и главная героиня 113 серия станет последней: «Клюквенный щербет» покидают сразу четыре актера — в том числе и главная героиня Читать дальше 2 ноября 2025
Турки хороши не только в мелодрамах: 3 детективных сериала ничуть не хуже британских и американских — в №2 Ханде Эрчел, видели ее такой? Турки хороши не только в мелодрамах: 3 детективных сериала ничуть не хуже британских и американских — в №2 Ханде Эрчел, видели ее такой? Читать дальше 1 ноября 2025
Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение Читать дальше 1 ноября 2025
Ждали, что будет как минимум не хуже оригинала: какой получилась турецкая адаптация корейского хита «Ложь за ложью» Ждали, что будет как минимум не хуже оригинала: какой получилась турецкая адаптация корейского хита «Ложь за ложью» Читать дальше 1 ноября 2025
Драма в лучших традициях турдизи: чем зрителей удивила 35 серия «Далекого города» Драма в лучших традициях турдизи: чем зрителей удивила 35 серия «Далекого города» Читать дальше 31 октября 2025
«Султан Сулейман вызывает!» Тест для тех, кто уверен, что знает «Великолепный век» без подсказок «Султан Сулейман вызывает!» Тест для тех, кто уверен, что знает «Великолепный век» без подсказок Читать дальше 31 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше