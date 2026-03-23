Почему на роль студентки Плаксы Миртл вязли 40-летнюю актрису: неочевидная, но логичная причина

В фильмах о Гарри Поттере роль призрака-школьницы Плаксы Миртл исполнила Ширли Хендерсон. Многих зрителей удивил этот выбор, ведь на момент съёмок «Гарри Поттера и Тайной комнаты» актрисе было 36 лет, в то время как её персонаж — ученица.

Однако этот кастинг был абсолютно осознанным. Создатели картины специально искали актрису постарше. Причина проста: Плакса Миртл — призрак, а значит, она не должна стареть физически.

Если бы на роль взяли совсем юную актрису, её внешность могла бы заметно измениться к моменту съёмок следующих фильмов франшизы, например, «Кубка огня». Требовалась исполнительница, чья внешность оставалась бы неизменной на протяжении многих лет, что идеально соответствовало природе вечного призрака.

Именно поэтому выбор пал на более взрослую актрису. С возрастом внешность меняется не так радикально, как в юности. Это позволило сохранить образ Миртл абсолютно одинаковым во всех фильмах, где она появлялась.

Таким образом, приглашение Ширли Хендерсон было стратегическим решением.