Почему на роль студентки Плаксы Миртл вязли 40-летнюю актрису: неочевидная, но логичная причина

23 марта 2026 21:31
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

Такое кастинговое решение было оправдано.

В фильмах о Гарри Поттере роль призрака-школьницы Плаксы Миртл исполнила Ширли Хендерсон. Многих зрителей удивил этот выбор, ведь на момент съёмок «Гарри Поттера и Тайной комнаты» актрисе было 36 лет, в то время как её персонаж — ученица.

Однако этот кастинг был абсолютно осознанным. Создатели картины специально искали актрису постарше. Причина проста: Плакса Миртл — призрак, а значит, она не должна стареть физически.

Если бы на роль взяли совсем юную актрису, её внешность могла бы заметно измениться к моменту съёмок следующих фильмов франшизы, например, «Кубка огня». Требовалась исполнительница, чья внешность оставалась бы неизменной на протяжении многих лет, что идеально соответствовало природе вечного призрака.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и кубок огня» (2005)

Именно поэтому выбор пал на более взрослую актрису. С возрастом внешность меняется не так радикально, как в юности. Это позволило сохранить образ Миртл абсолютно одинаковым во всех фильмах, где она появлялась.

Таким образом, приглашение Ширли Хендерсон было стратегическим решением.

Фото: Кадры из фильмов «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002), «Гарри Поттер и кубок огня» (2005)
Светлана Левкина
