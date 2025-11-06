Почему на Пандоре все жители синие? Этот цвет Кэмерон выбрал не случайно — все дело в его матери

Меню
6 ноября 2025 13:46
Кадр из фильма «Аватар»

Гениальные идеи рождаются из мелочей.

На Пандоре в «Аватаре» всё продумано до мелочей — даже цвет кожи её обитателей. Но почему именно синий, а не зелёный, как у всех приличных инопланетян? Джеймс Кэмерон наконец рассказал, как появился этот образ, и ответ оказался не таким уж космическим.

«Зелёные уже были. И Халк тоже»

Кэмерон честно признался: выбирать пришлось из того, что осталось.

«Зелёный был занят. У зелёных инопланетян долгая история. Плюс Халк. Человеческие цвета — розовые, коричневые — не подошли бы. Губка Боб — жёлтый. Остались синий и фиолетовый», — объяснил режиссёр.

Фиолетовый, к слову, его любимый, но именно его Кэмерон решил оставить для биолюминесценции — того загадочного сияния, что окружает Эйву и всё живое на Пандоре. А синий стал цветом жизни, веры и связи с природой — теперь уже неотделимым от на’вийцев.

Голубая женщина из сна

Самое удивительное, что идея зародилась не на съёмочной площадке, а в голове… его матери.

«Мама рассказала мне сон: голубая женщина, десять футов ростом, с шестью грудями. Я нарисовал её, но на экране выглядело бы странно. Да и рейтинг испортило бы», — смеётся Кэмерон. Зато синий цвет остался.

И кто бы мог подумать, что весь визуальный код «Аватара» вырос из сна о женщине небесного цвета. Иногда великая фантастика начинается с одной детали — и материнской фантазии.

Кадр из фильма «Аватар»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
