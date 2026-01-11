Меню
Почему на «Чебурашку 2» идут даже те, кто редко ходит в кино: фильм уже собрал почти 5 млрд рублей

11 января 2026 13:17
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Сиквел стал тем самым вариантом «без раздумий», когда в кино идут всей семьей.

Фильм «Чебурашка 2» уверенно движется к отметке в 5 млрд рублей и уже занял второе место среди самых кассовых российских картин.

При этом в залы приходят не только завсегдатаи кинотеатров, но и зрители, которые обычно выбираются в залы один-два раза в год.

Эффект знакомого мира

Для многих поход на «Чебурашку 2» — это возвращение в уже понятную историю. Герои знакомы, правила мира не требуют пояснений, а вход в сюжет занимает считаные минуты.

Такой формат особенно важен для зрителей, которые не следят за новинками и не хотят разбираться в сложных завязках.

Формат для всей семьи

Фильм работает сразу на несколько возрастов. Детям понятен сам Чебурашка и его реакции, взрослым — бытовые ситуации и семейные конфликты.

Это тот самый случай, когда не нужно выбирать между «детским» и «взрослым» сеансом — можно просто купить билеты и идти всем вместе.

Праздничная привычка

Новогодний период давно превратил поход на «Чебурашку» в семейный ритуал. Для зрителей, которые редко бывают в кино, именно праздники становятся поводом выйти из дома. «Чебурашка 2» удачно встроился в эту традицию и стал безопасным выбором на каникулах.

Простота выбора

Когда кино не является регулярным досугом, зритель ищет вариант без риска. «Чебурашка 2» не требует рекомендаций, обсуждений и отзывов — название само по себе служит гарантией понятного вечера. Это и объясняет повторные походы и устойчивый интерес.

Сила сарафанного радио

Большая часть аудитории приходит по совету знакомых. Формула «сходили с детьми — всем зашло» работает лучше любой рекламы. Именно этот эффект и помогает фильму собирать залы даже спустя недели после премьеры.

Вам будет интересно: «Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
