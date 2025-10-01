Меню
Почему Михримах лежит в гробнице рядом с отцом, а Хюррем — нет: странное решение династии Османов

1 октября 2025 08:27
«Великолепный век»

Любимая дочь покоится в мавзолее Сулеймана, а жена, с которой его связывала легендарная любовь, — отдельно: причины кроются в традиции и политике.

В историческом сериале «Великолепный век» смерть Хюррем стала переломным моментом для сюжета.

Но реальная история не менее драматична: в стамбульской мечети Сулеймание мавзолеи Сулеймана и его жены стоят всего в нескольких метрах друг от друга, однако покоятся они порознь.

И если любимая дочь Михримах обрела место рядом с отцом, то Хюррем была похоронена отдельно.

Рай для Хюррем и суровость для Сулеймана

Архитектор Мимар Синан создал для Хюррем отдельную тюрбе, где преобладают светлые тона и орнаменты, символизирующие райский сад. Это отражало её характер и статус любимой жены султана.

Усыпальница Сулеймана, напротив, выдержана в мрачных красках и украшена суровыми аятами из Корана — черта, полностью соответствующая его образу правителя.

Почему супругов разделили

Главная причина в том, что Хюррем умерла за восемь лет до Сулеймана. Падишах тяжело переживал её смерть, но распорядился построить ей отдельный мавзолей, достойный памяти султанши.

Когда же настало время хоронить самого Сулеймана, встал вопрос престижа: великого государя нельзя было положить в гробницу, возведённую для женщины. Это сочли бы оскорблением статуса султана.

Почему рядом с отцом оказалась Михримах

Михримах была самой влиятельной дочерью Сулеймана, и её захоронение в одном мавзолее с отцом выглядело естественным.

Внутри тюрбе Сулеймана нашли покой и другие члены династии: его сын и преемник Селим II, а также правнук Ахмед II. Для женщин и детей династии такая практика считалась допустимой.

Символ любви и границ

Таким образом, решение династии стало компромиссом между традицией и чувствами. Хюррем подарили отдельный мавзолей как символ её исключительного положения, а рядом с султаном похоронили дочь и других членов семьи. Между усыпальницами всего три метра.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
