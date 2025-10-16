Меню
Почему маме Паши всего 37 лет? Третий сезон «Праздников» усилят новой неожиданной героиней

16 октября 2025 20:33
Кадр из сериала «Праздники»

Съемки уже стартовали.

Третий сезон народного хита «Праздники» приготовил зрителям сюрприз. В команде постоянных героев, к которым уже привыкли поклонники, произойдет пополнение.

Создатели представят нового персонажа — маму Паши в исполнении Марии Смольниковой. Кстати, актрисе всего 37 лет, поэтому без грима не обойтись.

Третий сезон «Праздников»

Третий сезон сериала «Праздники» сохраняет свою узнаваемую формулу. Полюбившиеся зрителям персонажи продолжают свои застольные традиции, однако теперь встречи проходят в изменившихся декорациях.

Переехавшие в северную столицу Паша и Лена остаются активными участниками семейной жизни, регулярно возвращаясь в родительский дом с новыми историями и неизменными гостинцами.

Виктор Васильевич, освоившийся с пенсионным статусом, превращает свою неуёмную энергию в творческий поиск. Он с энтузиазмом берётся за обустройство дачи.

Кадр из сериала «Праздники»

Мария Смольникова в сериале «Праздники»

Новым ярким акцентом в третьем сезоне станет появление матери Паши — изысканной, но своенравной Жанны Ивановны, предпочитающей изящное имя Жаннель. Преподавательница французского языка, она нередко переходит в общении с сыном на этот язык.

Её присутствие вносит свежую динамику в привычный уклад семьи, становясь источником споров. Как отметила исполнительница роли Мария Смольникова, её героиня — глубокая и разносторонняя личность, разрывающаяся между желанием помочь сыну и потребностью посвятить время собственным увлечениям.

Производство нового сезона, состоящего из 16 эпизодов, уже запущено. Точная дата выхода проекта пока остается неизвестной.

Фото: Кадры из сериала «Праздники»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
