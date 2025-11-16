Почему лорд Фаркуад в «Шрэке» так ненавидел сказочных героев: после того, что с ним было, так поступил бы каждый

Хитовый мультфильм знакомит зрителей с зелёным великаном Шрэком, чьё уединённое болото внезапно наполнилось сказочными беженцами. Чтобы вернуть себе покой, он заключает неожиданную сделку с лордом Фаркуадом.

Шрэк отправляется спасать принцессу Фиону в обмен на обещание очистить его землю от непрошеных гостей.

Фаркуад стремится не только жениться на принцессе, но и навсегда изгнать всех волшебных существ из своих владений. Однако настоящие мотивы его яростной неприязни к фантастическим созданиям так и остаются загадкой.

История лорда Фаркуада

Лорд Фаркуад правил Дюлоком как жестокий диктатор. Он мечтал создать идеальное королевство, свободное от сказочных существ, которых считал «мусором». По его приказу рыцари ловили волшебных созданий — одних сажали в темницы, других отправляли на болото к Шрэку.

Чтобы укрепить свою власть, Фаркуад решил жениться на принцессе. Из трех кандидаток он выбрал Фиону, надеясь, что этот брак поможет ему достичь совершенства. Однако его планам не суждено было сбыться — ни идеальное королевство, ни свадьба с принцессой так и не случились.

Прошлое Фаркуада

Успех «Шрэка» породил целую медиафраншизу с множеством продолжений. Среди них появился мюзикл, где лорд Фаркуад обрёл неожиданную предысторию.

Согласно этому сюжету, он оказался сыном гнома-Ворчуна и знатной принцессы из «Принцессы на горошине». Его мать ради любви отказалась от трона, но трагически погибла из-за своей изнеженности — перевернулась во сне и упала со всех 25 перин.

После этого Ворчун бросил сына одного в лесу. Есть, правда, версия, что отец выгнал Фаркуада из дома, потому что тому было уже 28 лет.

Эта история даёт интересное объяснение ненависти лорда к сказочным мирам. Но мюзикл остаётся лишь альтернативной и неканоничной версией событий, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал о жуткой теории по мультфильму.