Почему легендарная студия Миядзаки называется «Ghibli»: в этом просто слове заключен особый смысл

Легендарная «Студия Гибли» действительно выбивается из привычной японской фонетики — и это не случайность. Название сознательно выбрано таким, чтобы чувствовался чужой ветер, инородный звук, обещание перемен, а не продолжение традиции. Что же оно означает?

Ветер как манифест

Слово «гибли» пришло из итальянского языка и восходит к ливийско-арабскому названию горячего пустынного ветра. Для Хаяо Миядзаки это был идеальный образ: не ласковый бриз, а порыв, который меняет ландшафт. Студия задумывалась именно так — как сила, способная встряхнуть анимационную индустрию и задать ей новое направление.

Авиация как личная страсть

Но у названия есть и второй слой — почти интимный. «Ghibli» — это ещё и итальянский транспортный самолёт компании Caproni. А любовь Миядзаки к авиации давно стала частью его авторского почерка. Он не просто рисует самолёты — он в них влюблён.

Италия, война и небо

Эта страсть особенно заметна в фильме «Порко Россо», действие которого разворачивается в Италии на фоне подъёма фашизма, и в «Ветер крепчает» — истории авиаконструктора Дзиро Хорикоси, где полёт одновременно вдохновляет и разрушает. Для Миядзаки самолёты — не техника, а отражение человеческой мечты, всегда рискованной.

Полёт даже в сказочных мирах

Даже когда речь идёт не о войне и реальной истории, тема неба никуда не исчезает. В «Навсикае из Долины ветров» полёт становится способом понять мир, в «Небесном замке Лапута» небо заполнено дирижаблями и машинами, а в «Ведьминой службе доставки» даже метла подчиняется законам аэродинамики.

Почему это название идеально

«Студия Гибли» — это не красивое иностранное слово ради экзотики. Это и ветер перемен, и отсылка к авиации, и прямое признание в любви небу. Название сразу задаёт тон всему творчеству студии: движение, риск, свобода — и полёт, без которого фильмы Миядзаки просто невозможно представить.

