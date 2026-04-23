Круглов постоянно бегал в туалет в фильме «Москва слезам не верит»: это не случайность – вот что хотел сказать Меньшов

Зрители, любящие фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», прекрасно помнят персонажа Антона Круглова, которого сыграл Владимир Басов. Однако мало кому известно, что в сценарии Валентина Черных этот герой отсутствовал напрочь.

Режиссёр ввёл его в картину отнюдь не случайно — именно в уста этого второстепенного действующего лица Меньшов вложил фразу, которая впоследствии разлетелась на цитаты и стала поистине народной.

«В сорок лет жизнь только начинается», — торжественно провозглашает герой Басова в одной из сцен.

Однако внимательные кинолюбители не могли пропустить одну пикантную деталь: персонаж Круглова, при всей своей жизнерадостности и оптимизме, подозрительно часто покидает компанию, чтобы отлучиться по надобности. Некоторые даже сделали вывод, что немолодой мужчина страдает от простатита.

Прояснить ситуацию в прошлом взялся сам Владимир Меньшов. В одном из архивных интервью он объяснил, зачем намеренно затемнил определённые обстоятельства в образе своего героя.

Оказывается, режиссёр хотел донести до зрителя, что у возрастного мужчины имелись серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Из-за этого недуга он просто не мог долго находиться вдали от туалета — отсюда и все его постоянные исчезновения.

Несмотря на своё не самое приятное заболевание, герой Круглова продолжает активно искать молодую невесту. По замыслу Меньшова, именно это комичное несоответствие между словами и реальным положением дел помогало зрителю лучше понять суть персонажа.