Круглов постоянно бегал в туалет в фильме «Москва слезам не верит»: это не случайность – вот что хотел сказать Меньшов

23 апреля 2026 16:00
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Режиссер не зря добавил герою эту особенность.

Зрители, любящие фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», прекрасно помнят персонажа Антона Круглова, которого сыграл Владимир Басов. Однако мало кому известно, что в сценарии Валентина Черных этот герой отсутствовал напрочь.

Режиссёр ввёл его в картину отнюдь не случайно — именно в уста этого второстепенного действующего лица Меньшов вложил фразу, которая впоследствии разлетелась на цитаты и стала поистине народной.

«В сорок лет жизнь только начинается», — торжественно провозглашает герой Басова в одной из сцен.

Однако внимательные кинолюбители не могли пропустить одну пикантную деталь: персонаж Круглова, при всей своей жизнерадостности и оптимизме, подозрительно часто покидает компанию, чтобы отлучиться по надобности. Некоторые даже сделали вывод, что немолодой мужчина страдает от простатита.

Прояснить ситуацию в прошлом взялся сам Владимир Меньшов. В одном из архивных интервью он объяснил, зачем намеренно затемнил определённые обстоятельства в образе своего героя.

Оказывается, режиссёр хотел донести до зрителя, что у возрастного мужчины имелись серьёзные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Из-за этого недуга он просто не мог долго находиться вдали от туалета — отсюда и все его постоянные исчезновения.

Несмотря на своё не самое приятное заболевание, герой Круглова продолжает активно искать молодую невесту. По замыслу Меньшова, именно это комичное несоответствие между словами и реальным положением дел помогало зрителю лучше понять суть персонажа.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Какой год показан в «17 мгновениях весны»? Кажется, Штирлиц постоянно путешествовал во времени, а мы и не знали Какой год показан в «17 мгновениях весны»? Кажется, Штирлиц постоянно путешествовал во времени, а мы и не знали Читать дальше 23 апреля 2026
Эту военную культовую ленту собирались запретить в СССР из-за одной сцены: кто спас фильм «Отец солдата» Эту военную культовую ленту собирались запретить в СССР из-за одной сцены: кто спас фильм «Отец солдата» Читать дальше 23 апреля 2026
Почему у «Бриллиантовой руки» две части по 90 и 5 минут: тонкая насмешка (или даже издевка) Гайдая, которую не все поняли Почему у «Бриллиантовой руки» две части по 90 и 5 минут: тонкая насмешка (или даже издевка) Гайдая, которую не все поняли Читать дальше 23 апреля 2026
Этот ляп в «Кавказской пленнице» все пропустили: как главный преступник остался на свободе Этот ляп в «Кавказской пленнице» все пропустили: как главный преступник остался на свободе Читать дальше 22 апреля 2026
Гайдай поправил даже самого Булгакова: главные отличия «Ивана Васильевича» от книги Гайдай поправил даже самого Булгакова: главные отличия «Ивана Васильевича» от книги Читать дальше 21 апреля 2026
Самый пошлый фильм СССР сняли еще в 1930 году: такие сцены и сейчас прошли бы только с рейтингом 18+ Самый пошлый фильм СССР сняли еще в 1930 году: такие сцены и сейчас прошли бы только с рейтингом 18+ Читать дальше 21 апреля 2026
Перед майскими праздниками пересматриваю эти 3 фильма с культовыми сценами с пикниками: сколько из них видели? Перед майскими праздниками пересматриваю эти 3 фильма с культовыми сценами с пикниками: сколько из них видели? Читать дальше 23 апреля 2026
«Ликвидация» не выдержала финала: куда делись герои и почему этого никто не замечал почти 20 лет — главные киноляпы киношедевра «Ликвидация» не выдержала финала: куда делись герои и почему этого никто не замечал почти 20 лет — главные киноляпы киношедевра Читать дальше 23 апреля 2026
А был ли вообще в реальности рядовой Райан? Вот какую легенду использовал Спилберг А был ли вообще в реальности рядовой Райан? Вот какую легенду использовал Спилберг Читать дальше 23 апреля 2026
