«Иногда начинают нести, что попало»: почему криминалисты смеются над сериалом «След» — проколы замечают не все зрители

27 февраля 2026 09:25
Кадр из сериала «След»

Сериал самый долгоиграющий в России, но и самый спорный.

Щёлкаешь пультом — и снова «След». Он живёт фоном, идёт обоймами, не собирается заканчиваться. Рейтинг держится на уровне 7 из 10, 25 сезонов, больше 2500 серий. Тогда почему реальные криминалисты смотрят его как комедию? Над чем именно они смеются?

В «Следе» любой клочок мусора — билет к разгадке. Образец попадает в универсальный анализатор, и через минуту система почти диктует имя преступника. В реальности экспертизы занимают недели, требуют повторных проверок и не дают стопроцентных выводов. Здесь же техника работает как магический шар.

Причинно-следственные связи часто проговариваются постфактум. Решение появляется раньше доказательства. Подозреваемый «ходил туда год назад» и вот уже бригада мчится опрашивать всех подряд. Драматургия подменяет методику.

«Ради твистов, сюжетных поворотов сценаристы иногда начинают нести, что попало. Как следователи приходят к тем или выводам, не ясно», возмущаются в Сети зрители.

Сотрудники ФЭС устраивают погони, стрельбу, жёсткие задержания. Объём власти выглядит шире, чем у реальных силовых структур. Добавим хрупких девушек, обезвреживающих десятки мужчин, и преступников, проникающих в закрытые зоны без следа и получаем фантастику, а не процедуру, пишет автор Дзен-канала КИНО TALK.

Более 2500 серий, три ответвления — «Садовник», «След-52», «Акватория», около 4000 актёров в кадре. Масштаб впечатляет. Качество неизбежно страдает.

Ответ прост: «След» берёт количеством и скоростью, жертвуя правдоподобием. Потому специалисты и улыбаются. Они знают, как это бывает на самом деле.

Фото: Кадр из сериала «След»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
